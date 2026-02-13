Pestañela se fue enojada de un vivo de Thiago: contó que le pidió separarse por falta de sexo

La relación entre Thiago Agustín Medina y Daniela "Pestañela" Celis pasó por muchas instancias desde que se conocieron en el Gran Hermano que comenzó en diciembre de 2022. Amor público, noviazgo asfixiante, dos niñas mellizas y hasta un accidente en el cual el joven de La Matanza casi pierde su vida por chocar en su motocicleta. Pero cuando todo eso pasó, si bien el cariño no se fue, la pasión se apagó al punto de que en la actualidad conviven pero son solteros. Aunque, de acuerdo al enojo de ella durante un vivo de él en el que hablaba del tema, el común acuerdo no sería tal.

"Nos separamos por la rutina", soltó un descontracturado Thiago en un vivo de Instagram, en el que también estaba Pestañela en la cocina de su hogar. "Soy alguien que necesita mucho amor y ella está muy ocupada", aseguró enseguida, mirándola con una sonrisa cómplice. La frase generó los primeros chispazos.

"No, no, no. No digas ocupada", se quejó Celis. "Trabajo, ocupada. Es lo mismo. Pero iba con los del trabajo a comer", le reprochó el ex verdulero entre algunas risas algo apagadas. "No estás orgulloso, ¿o qué?", le preguntó enseguida su ex pareja. "Sí, yo estoy re contento. Y estás ahí porque yo te apoyé en todo, también", añadió él en un tono que sonó algo resentido.

"Pero teníamos que tener tiempo para nosotros. No podíamos. La bebé. Ella laburaba, la rutina, esto que lo otro y me cansé y le dije: 'no quiero estar más con vos'", relató después Thiago. La confesión de que la separación surgió de él, fue algo que no le gustó a Pestañela, quien se fue de la cocina mientras pedía que cuiden un poco la intimidad. "Vení", le pidió Medina. Aunque ya era tarde.

Sólo unos días atrás, Daniela había hablado con Puro Show y había confirmado la situación particular que vivía en su hogar. "Con Thiago somos papás, vivimos bajo el mismo techo, estamos separados y solteros los dos", reveló. Si bien la falta de sexo ya había sido un planteo de Thiago en su primera separación antes del accidente, en el programa de El Trece le preguntaron si existían roces eróticos entre ambos por la convivencia.

"Yo entiendo que se puede pensar así, pero la realidad es que, mientras él hace los fideos coditos, yo estoy con una nena bañándola, a la otra cambiándole el pañal", describió Pestañela. "Estamos en cuartos separados. Yo tengo un montón de almohadones alrededor de mi cama para que la nena no se me caiga al piso, así que no hay lugar tampoco en la cama", añadió.

La ex Gran Hermano también explicó que la temperatura también es un problema en la convivencia. "Hay otra cosa que no compartimos con Thiago. Él es muy friolento, yo soy muy calurosa, entonces es como que no coincidimos", detalló, antes de lamentar haber pasado de una relación "muy fogosa" a esta realidad de maternar que la fue "apagando".

Acerca de las posibles nuevas parejas que puedan surgir, Celis fue contundente en relación a que todo debe ocurrir de las puertas de su hogar para afuera. "En mi casa están viviendo mis dos hijas. No puede llevar a nadie. Tiene que ser formal, que esté asentado. Tampoco le vamos a presentar a una chica todos los días a mis hijas para que se vuelvan locas", consideró.

"Yo siento que ahora con Thiago estamos generando un vínculo, que antes no teníamos. Un vínculo de respeto, un vínculo de conocer a otra persona, de entender su sensibilidad, las cosas que le pasan, lo que no. Antes nunca podíamos sentarnos a hablar con él. Ahora está sucediendo esto", aseguró Pestañela.

Al mismo tiempo la interrogaron sobre Grego Rosello, tras los rumores que aseguraron un amorío entre ambos. "Es un compañero de trabajo, hacemos juntos el stream. Yo tengo una filosofía de vida: donde como no cago. Cuido mucho mi trabajo y a mis compañeros", afirmó. Cuando le recordaron que en un trabajo había conocido a Thiago, concluyó: "Ahora soy otra, mi vida cambió, ya tengo 30 años".