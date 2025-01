La playera más viral contó lo peor que le pasó en su trabajo; "¿Querés que te cag** a trompadas porque sos mujer?"

Daiana Ianini es una trabajadora de YPF que se volvió viral tras contarle a todo el país cuánto gana una playera por las horas dedicadas a esa tarea. Es desde esa anécdota que, cada vez que le sucede algo, lo transmite en sus redes sociales y se genera sensación; sin embargo, lo que le ocurrió en las últimas horas fue inesperado.

Todo comenzó cuando un hombre le pidió que le cargara $10.000 de nafta súper y los ánimos del conductor empezaron a caldearse porque pensó que Ianini lo estaba estafando: "Le pongo a cargar y tiene que agarrar la pistolita y gatillar. '¡Pará, pará, pará! ¡Estás echando aire!', me dice. '¿Qué me querés cargar?'", empezó el relato.

Daiana Ianini

Carismática y divertida como siempre, Daiana prefirió no tomarse tan en serio la situación pero sí visibilizar lo que le sucede a diario a los y las playeras. Después de introducir su relato, contó: "Me dice: 'Vos me querés cargar aire y me querés cobrar igual. ¿Querés que te cague a trompadas porque sos mujer?'", dijo y expresó con todo su rostro el asombro que le dio la respuesta de ese cliente.

Sin poder salir de su asombro, explicó: "La llama a la mujer que estaba en el auto y le dice '¡te cae encima!'". Si bien contó que quería grabar la situación para después volcarla en sus redes sociales, lo cierto es que no pudo porque la atravesaron los nervios: "No pude. No sabía qué hacer. Puedo discutir con palabras, pero nunca en mi vida me voy a pelear con alguien, menos en mi trabajo", explicó.

"Lo que me faltaba... La gota que rebasó el vaso", cerró la playera, dejando en claro su malestar ante lo sucedido.

Cuánto cobra una playera

El video con el que se hizo viral Daiana Ianini hablaba sobre la oportunidad real que significa trabajar en YPF: "El básico de un playero hoy en día, 20 a 24, es de 700 mil pesos. O sea, es eso más propinas que hacemos día a día" dijo aquella vez.

Además, completó: "Así como es, de 706 mil pesos. Te pagan antigüedad, te pagan si trabajás feriados, te pagan doble". En la misma línea contó: "Te pagan título por tener el secundario completo. Se te paga asistencia, aparte. Vos me preguntás, ¿sirve trabajar en una estación de servicio? Sí, recontra sirve".

Daiana Ianini

Daiana Ianini confesó que no sólo a ella le parece una buena oportunidad trabajar en YPF: "Tengo compañeros que se han comprado autos, se han comprado motos, se han comprado de todo. Es un buen trabajo", relató y se volvió viral a los pocos minutos.