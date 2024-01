"Le tiraban botellazos y piedrazos en la cara": el brutal calvario que sufrió Tomás Tello antes de ser asesinado

"¡Hijos de puta! ¡Los vamos a cagar a trompadas! ¡Párate de manos! ¡Mirá cómo te regalás!". Esta fue una de las frases que, de acuerdo con los testigos, Damián "Kope"" Kopelian le dijo a Tomás Tello durante la madrugada mortal del 1° de enero. Durante aquella velada, un grupo de al menos diez personas corrió al joven de 18 años durante seis cuadras en Santa Teresita, le dio una brutal paliza y lo apuñaló directamente en el corazón para asesinarlo.

Tomás Valentín Tello Ferreyra

La autopsia al cuerpo de la víctima confirmó que sufrió una herida punzocortante en el tórax que dañó directamente su corazón. De esta manera, el joven oriundo de Mar del Tuyú murió a causa de una "una laceración en la aurícula derecha del corazón" luego de sufrir una "herida punzocortante en la línea media de tórax". En las últimas horas, un nuevo sospechoso fue detenido como acusado de participar del crimen de Tomás. Se trata de Diego Cejas.

Mientras que cuatro de los siete mayores de edad aprehendidos se negaron a declarar ante el fiscal de la causa, informaron fuentes judiciales. Según declararon algunos testigos en la causa, a Tomás no solo lo amenazaban con agredirlo físicamente, sino que mientras lo hacían "le exhibían un arma blanca". Por este motivo -remarcaron las fuentes- el joven de profesión albañil decidió huir "siendo perseguido por Kopelian, Federico Brandon, Nicolás Ochoa y Carlos Amestoy".

Además, los testigos señalan a Kopelian, de 21 años, como el responsable de "blandir esa especie de cuchillo de fabricación casera" y como el autor material del hecho. Es decir, quien habría apuñalado en el pecho a Tomás a pesar de que Carlos Dieguez, su abogado, haya señalado que "el autor del crimen es otro". "Si (Kope) le hubiese querido dar muerte, le da muerte en la playa, en el agua, si hubiese tenido un elemento cortopunzante como decían", afirmó el letrado.

Parte del testimonio de uno de los testigos del caso

#n ese sentido, señaló como principal sospechoso del crimen a un joven de remera amarilla que aparece en las filmaciones y que, supuestamente, está identificado. En medio de este contexto fue que Nahuel, testigo del hecho y amigo de Cejas, el último detenido, rompió el silencio y horas antes de declarar frente al fiscal Pablo Gamaleri reveló que vio "Cuando le estaban tirando piedras en la cabeza a Tomás y cuando le daban el puntazo".

En diálogo con C5n, el joven se definió como "amigo" del último detenido en la causa y resaltó: "Diego Cejas nunca participó. Él se estaba abriendo, se estaba yendo para otro lado. Y él iba con una botella, una cidra llena. Estábamos tomando. Y entonces se estaba abriendo él, se estaba yendo para otro lado. En ese momento estaban algunos festejando lo que era el Año Nuevo y se encuentran con que hay una pelea. Primero vimos la pelea ahí en la playa".

Y siguió: "Después vimos que iban corriendo por la playa y terminaron ahí en la 44 y la 1. Seguimos la pelea como espectadores. Nosotros no formábamos parte de nada. A ese grupo de vendedores ambulantes. No los conozco. Es más, yo y Diego Cejas lo queríamos defender a Tomás, pero eran una banda. Hicieron una barrera para que no se metan. Evitaban que lo ayuden. El chico que vestía de amarillo le estaba pegando cachetazos y piñas".

Fue entonces que Nahuel hizo una contundente revelación podría dar vuelta la investigación: "Otro, el de chaleco negro, con una visera, también. Ahí le estaba pegando con un cascote. ¿Quién lo apuñala? El de amarillo. El de amarillo lo apuñala. El de blanco (por Kolepian), no. El de blanco no, no lo apuñala. Yo vi una apuñalada, esa que le dieron acá (y se toca el pecho). Y cuando se fueron todos, yo fui el que lo ayudó, el que le puso la campera acá en el pecho, para que no le entre aire".

Según sus dichos, Tomás no llegó a decir nada, simplemente miraba a su alrededor: "Ya se estaba desvaneciendo. La puñalada fue en el medio del pecho. El de amarillo tenía una remera amarilla y una visera. A Tomás le estaban pegando botellazos, piedrazos. Y nosotros nos queríamos meter, pero nos lo dejaban". BigBang pudo saber que el joven identificado por su color amarillo de vestimenta sería Roberto Nicolás de Jesús Ochoa, quien se encuentra detenido y se negó a declarar.

Este sería el responsable del crimen de Tomás

Finalmente, Nahuel aseguró que a la víctima "le estaban gritando, le tiraban botellazos y piedrazos" mientras estaba en el suelo. "Los amigos de los pibes estos que lo mataron, que eran una banda, no nos dejaban ayudarlo. ´Vos sos Telllo, el que nos robó´, le decían. Sabían quién era porque antes de Navidad hubo una pelea. Hizo una fiesta ahí el pibe. Fueron a matarlo, pobrecito. Yo vi estaban tres ahí pegándole, y ahí uno sacó un no sé qué, y le da un puntazo", sentenció.