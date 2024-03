Liberaron a un profesor de catequesis condenado por violación, volvió a la escuela y abusó a un menor de nuevo

La Justicia volvió a ser testigo de un caso estremecedor sucedido en Mendoza. Seis años después de haber salido en libertad tras cumplir una condena por abuso sexual, un hombre recuperó su libertad, volvió a tener un cargo en una escuela y abusó sexualmente de un alumno. Ahora se encuentra en prisión a la espera de su condena.

Diego Montuelle tiene 34 y se encuentra afrontando su segundo juicio por el mismo motivo en un lapso de menos de 10 años. En el 2015 había sido sentenciado a tres años de prisión por un caso de abuso sexual a dos hermanos cuando era docente de catequesis en una parroquia, pero la Justicia de Mendoza decidió otorgarle la excarcelación.

Escuela Guillermo Cano de San José.

Pasados los años, en octubre del 2021 fue detenido nuevamente por el mismo caso: los padres de un niño de 11 años denunciaron que Montuelle abusó sexualmente del joven dentro de la escuela Guillermo Cano de San José, perteneciente a la localidad de Guaymallén, mientras el imputado daba clases de matemática.

El establecimiento, ubicado sobre la calle Godoy Cruz, fue la sede del hecho por el cual hoy se encuentra el imputado afrontando el juicio para dar a conocer si realmente realizó el abuso mencionado o no y en ese caso, qué condena recibirá. En la última semana fue llamado a declarar y la primera frase que lanzó y que llamó la atención, fue: "Solamente le hice cosquillas".

El fiscal de Delitos Sexuales, Darío Nora, manifestó que según lo recopilado por los testigos, y también confirmado por la defensa, Montuelle se mostraba excesivamente cariñoso con sus alumnos y justamente en aquella clase ocurrida en septiembre del 2021, se acercó para hacerle cosquillas a sus alumnos en un contexto de "gracia y juego". No obstante, fue con un niño en particular en que terminó siendo un abuso sexual.

En la defensa, el imputado declaró que solía hacerles "cosquillas" a los menores de edad y aseguró que nunca tocó las partes íntimas del niño como sí lo declaró la víctima en una Cámara Gesell realizada en medio del juicio. Por otra parte, también se confirmó que el docente mantenía un grupo en Whatsapp con los niños de quinto grado sin autorización de los padres y no sólo eso, sino que se enviaba mensajes hasta altas horas de la madrugada.

Comisaría 25 de Mendoza, donde se encuentra en prisión Montuelle desde el 2021.

En cuanto a la víctima, mediante aquella Cámara Gesell relató cómo se desenvolvió el hecho en el cual se sintió abusado por su docente de matemática. "Empezó jugando y me empezó a tocar, pero yo me tapaba. Como que me hacía cosquillas y nadie se daba cuenta, él iba bajando para tocarme y yo como que lo sacaba".

Habiendo escuchado esas declaraciones, la defensa de Montuelle, a cargo de Ariel Benavídez y Marcelo López, buscarán demostrar ante la Justicia que el relato del menor no es conciso y que incluso pudo haber malinterpretado el hecho u las intenciones del docente. Incluso, evaluarán citar a declarar a algunos compañeros del menor que estuvieron cercanos a la situación para que brinden su punto de vista.

Montuelle, que se encuentra detenido en la Comisaría 25 desde octubre del 2021, seguirá en el mismo Servicio Penitenciario hasta que se conozca su sentencia, que podría ser la semana próxima si así lo deciden los magistrados Diego Lusverti, Eduardo Martearena y Belén Salido quienes definan si es culpable o inocente. En caso de confirmarse que el abuso sexual existió, podría recibir una pena de entre tres y 20 años de prisión, además de que ya obtuvo una inhabilitación perpetua para realizar cualquier tarea en el ámbito educativo.