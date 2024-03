Supuestas "contradicciones y consentimiento": el plan de los jugadores de Vélez para evitar la causa por "violación"

El destino de los cuatro futbolistas de Vélez implicados en el abuso sexual agravado de una periodista deportiva tucumana de 24 años, el pasado 2 de marzo en el Hotel Hilton de Tucumán, está a horas de definirse. Es que la libertad de Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla, depende del resultado de la Cámara Gesell que le realizarán en las próximas horas a la víctima.

Es un hecho que los defensores de los acusados todavía tienen confianza en que las "contradicciones" que se expusieron en los chats de la mujer con Sosa, en donde aseguraron que hubo un "consentimiento explícito" a lo que ocurrió durante la madrugada de aquel sábado fatídico. "Estamos todos ansiosos. Así como mis clientes también lo están por escuchar los dichos en Cámara Gesell", reconoció ante América TV José María Molina, defensor de Cufré y Osorio.

El Hotel Hilton de Tucumán, en donde ocurrieron los abusos a la periodista tucumana.

El abogado remarcó que la de hoy será la quinta oportunidad en la cual la acusadora describirá los hechos ocurridos, luego de los chats, la denuncia original y la entrevista con la fiscal Eugenia Posse. "En base a todo eso es donde nosotros notamos ciertas inconsistencias, de acuerdo a lo que tenemos incorporado en el legajo, y es por eso que queremos escucharla a ella hoy", reveló.

"Con relación a la postura de mis defendidos, ellos me manifiestan que no sucedió nada de lo que ella dice dentro de la habitación", afirmó Molina, en una clara negación a lo denunciado y que fue interpretado por la fiscal como abuso sexual agravado, y que cuenta con los chats en los que detalla lo que vivió.

"Hay una constatación médica, la cual declaró una profesional que la examinó el lunes en un sanatorio; una doctora residente en una guardia", expresó con desdén el abogado de Osorio y Cufré. "Nosotros evaluamos la situación sobre si las lesiones que ella presentaba son compatibles con lo que ella describe en lo denunciado", explicó.

Molina no quiso adelantarse a la posibilidad de que sean detenidos los cuatros futbolistas. "Vamos a esperar la Cámara Gesell. Adelantarme a su detención es muy difícil. Para que sean detenidos la fiscal deberá justificar que existen riesgos procesales, como la fuga o el entorpecimiento de la investigación, y que ella considere que hoy están presentes", opinó.

El chat entre Sebastián Sosa y la periodista deportiva tucumana abusada por cuatro futbolistas de Vélez el 2 de marzo en el Hotel Hilton de Tucumán.

Otro de los defensores que habló ante América TV fue Ernesto Baaclini, representante legal de Sosa. "Creo que los dichos de la abogada de la querella son muy contrarios a lo que dicen los chats. Cómo ella llega al hotel, tenía plena consentimiento, sabiendo quiénes eran las personas que estaban allí. Ella se retira bien, incluso diciendo lo de 'pendeja irresponsable', lo que indica que hubo un consentimiento previo a lo que hizo. Qué la llevó a cambiar a las 18 de ese día es el gran problema", aseguró.

El hecho al que se refiere el letrado es que la abusada le preguntaba al arquero si Florentín había usado preservativo durante el acto sexual, para saber si debía tomar la pastilla del día después. Como Sosa le indicó que lo haga sin importar lo que había pasado, ella le respondió de forma afirmativa. "Ya lo mismo la voy a tomar y te voy a hacer caso. Por pendeja irresponsable jaja", contestó.

Sobre la sangre que denunció la víctima, Baaclini precisó que la pérdida no existía "cuando fue revisada" por el personal médico. Luego relativizó el hecho cuando lanzó que "en una de esas se lastimó, pero eso no significan actos de violencia", ya que en las relaciones sexuales pueden pasar cosas así.

"Tenemos que ser muy cautos en algunas situaciones. En los Whatsapp se ve el consentimiento previo. Si ella se sentía que estaba lastimada y por eso cambia el consentimiento, no es así. El consentimiento es anterior", polemizó el abogado de Sosa, quien afirmó que el arquero "estuvo todo el tiempo en la habitación", como "ella misma lo dice en los chats".

Vélez separó del plantel a los cuatro futbolistas denunciados por abuso sexual

"Sosa ni me tocó", recordó Baaclini que declaró la periodista tucumana. "Estaba durmiendo. Ella lo dice. La calificación que realiza la fiscal al decirle a Sosa cuando relata el hecho, es como partícipe secundaria, como cooperar a que se haya realizado ese acto. Es una pena mucho menor", remarcó.

"El consentimiento ella lo dice expresamente. Hay que analizar los horarios de los chats. Eso determina que hay un consentimiento, más allá de ingresar a una habitación donde hay hombres. Hay una parte de los chats en donde dice 'me tengo que bañar'. No quiero adelantarme, hay muchos entretelones que van a surgir -o no- de la Cámara Gesell", adelantó el abogado de Sosa, quien así volvió a poner en duda la versión de la víctima.