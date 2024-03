"No quiero tríos...": los dramáticos chats que complican a los futbolistas de Vélez denunciados por abuso

Mientras que el próximo lunes se le hará una pericia clave a la periodista tucumana abusada por cuatro futbolistas de Vélez Sarsfield semanas atrás, para demostrar que no hubo consentimiento de la situación, recientemente se revelaron los chats entre la víctima y el arquero Sebastián Sosa, en donde se expuso la tristeza de la mujer y la bronca por lo que le hicieron atravesar.

Los acusados por abuso sexual agravado en el Hotel Hilton de la provincia norteña son el propio Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla. Ellos fueron los protagonistas de una escena que, según la conversación con la víctima, "fue terrible". El inicio de la charla comenzó a las 22 de aquel sábado 2 de marzo, cuando el uruguayo fue explícito para invitarla. "Entonces, ¿te venís al hotel y tomamos algo acá? ¿Te Parece?", preguntó

"Bueno, dale. Avisame la hora. Pero sí o sí necesito bañarme por favor, jajaja", le pidió la periodista, que hasta el momento accedió a ir a encontrarse con él. "Sí, sin problema. Igual tardamos un rato, entre lo que tenemos que cenar y toda la vuelta, tenés que venir más tarde...", le explicó el arquero.

El Hotel Hilton de Tucumán, en donde ocurrieron los abusos a la periodista tucumana.

"¿Tenés amigas? Así no venís sola y nos juntamos con algunos compañeros", le preguntó Sosa enseguida. "No, la verdad estas cosas las hago sola. Me manejo con mucha cautela. Y estamos casi todas en pareja", le confesó la tucumana. "No me gustaría que se comente nada o que alguna meta la pata. No sé si a vos te molesta. Vos ya viste que yo soy sociable jajaja", agregó.

"Naah. Cómo me va a molestar", aseguró el ex Boca Juniors. "Pero también hubiera estado lindo compartir un momento todos juntos, somos tres o cuatro compañeros nomás, porque no da para hacer tanto descontrol. Por eso te decía. Pero como vos digas y prefieras. Tampoco quiero que estés incómoda", indicó.

"No, te juro que no tengo amigas para esto jajaja. Estamos todas en pareja", insistió la mujer. Luego contestó con un "No, cero" al pedido de no incomodar por parte del arquero. "Estoy acostumbrada a estar rodeada de varones", sumó, sin saber lo que le esperaba aquella noche.

El chat entre Sebastián Sosa y la periodista deportiva tucumana abusada por cuatro futbolistas de Vélez el 2 de marzo en el Hotel Hilton de Tucumán.

La conversación continuó a las 00:31, cuando el ex Independiente de Avellaneda le pidió que le avise cuando llegue, para garantizar que está todo despejado. "Ojalá no me pare la recepcionista. Voy a encarar por el casino. Y me meto por ese costado", propuso la joven de 24 años cuya identidad está preservada por la Justicia. "Bancame que hay un pf (preparador físico) abajo. Ahí me metí", escribió a las 00:40.

Luego el chat se reanuda después de las 5:55, cuando el infierno que vivió había terminado. "Seba, por favor preguntale mañana al paraguayo si usó forro para si me tomo la pastilla o no. Creo que sí pero quiero chequear", quiso saber la víctima en referencia a Florentín. "Amiga. Tomala igual. Cuidate vos, primero vos y segundo vos. No confíes en nada ni nadie nunca, sos buena gente y eso se ve al toque. Entonces, ni esperes a saber si usó o no forro, tomala así estás tranquila y cubierta de cualquier situación no deseada", la instó Sosa. "Igual le pregunto mañana y te digo, y luego vos decidís qué hacer", añadió.

"Ay, siento que me expuse de más y estoy angustiada jaj. Me puse muy en pedo en ese momento", reconoció la víctima, todavía confundida por lo que acababa de vivir. "Yo creo que sí", adivinó sobre si el futbolista se había cuidado. "Pero igual avisame, Seba, porfa", le pidió. "Ya lo mismo la voy a tomar y te voy a hacer caso. Por pendeja irresponsable jaja", le aseguró al arquero.

El chat entre Sebastián Sosa y la periodista deportiva tucumana abusada por cuatro futbolistas de Vélez el 2 de marzo en el Hotel Hilton de Tucumán.

La poca comprensión de lo que había vivido hasta el momento, se hace evidente en esta parte del conversación. "Tranqui, estará todo bien. Pasaste un buen momento. Y listo. No te amargues. No pasa nada", afirmó Sosa. "Porfa no me salgan a quemar. Pido sólo eso", solicitó la mujer. "Avisame cuando llegues a casa", finalizó el uruguayo, quien antes negó que vayan a exponerla.

A las 17:30 volvieron a hablar. Allí Sosa le preguntó cómo estaba y dejó una frase que ya expone el infierno que se vivió en ese cuarto de hotel. "Dice que por las dudas tomes la pastilla porque estaba tomado y no está seguro de haberlo usado en todo momento", reveló. Ya con las horas que habían pasado, la víctima tomó consciencia de lo que había vivido y disparó: "Lo odio. Se fue a la mierda. Eso no se le hace a ninguna mujer nunca".

"Posta, Seba, vos tenés una hija y lo que me hicieron ayer fue muy fuerte, no me lo merecía ni a eso ni a hoy sentirme así de mal y tener tanta bronca", explotó la periodista. "La verdad no tengo idea de cómo fue el momento entre vos y el paragua. Es algo que se dio íntimamente entre ustedes", contestó Sosa. "Por lo que vi, te vi cómoda y me pareció verte bien. Eso fue lo que vi, honestamente. Una lástima que te sientas así hoy", añadió

El chat entre Sebastián Sosa y la periodista deportiva tucumana abusada por cuatro futbolistas de Vélez el 2 de marzo en el Hotel Hilton de Tucumán.

"Está bien, Seba. Vos no hiciste nada, no te voy a hacer cargo de lo que no te corresponde. También sé cómo soy, conozco mis límites y sé que ayer los puse y ni él ni el otro pararon. Igual quedate tranquilo que no me interesa hacerlo público, ni escracharlos, ni denuncias, ni quemarlos, ni nada. Tienen todas las de perder porque si a mí me ve una (...) repitan con otra pendeja más", lanzó la tucumana, en un texto que tiene partes borradas en las imágenes difundidas.

"Si te puedo ayudar con algo decime (...) Sos buena persona y buena gente, no quiero que hoy te sientas así. Me sorprende porque me pareció verte pasarla bien", insistió el arquero. "Nada va a cambiar lo que me hicieron, Seba. Yo había dicho ahí que no hacía tríos ni nada. Me agarraron entre tres. Uno por abajo de la cama. El otro de parado. Fue terrible. Creo que ni ellos están dimensionando", lamentó.

Luego, a la afirmación de Sosa acerca de que se la veía disfrutando, respondió: "Estaba ida, Seba. Yo me acuerdo clarito que lo sacaba al paraguayo por abajo y no podía hacer mucha fuerza", describió. "Pará, me dejás helado con estas cosas porque, te repito, por lo que pude apreciar te vi cómoda y pasándola bien. Entiendo que quizás estabas ida, y quizás ellos también. Al final de cuenta algo que me pareció que se pasó un buen momento, hoy no fue tan bueno al final de cuenta y es una lástima. No quiero que te sientas mal porque me pareciste buena gente y no te merecés estar así", le pidió el futbolista.

La fiscal del caso, Eugenia Posse, está convencida de que con las cámaras de seguridad del lugar y el allanamiento que se le realizó al cuarto del Hilton en donde sucedió el abuso, hay prueba suficiente como para que vayan presos los jugadores de Vélez. Lo cierto es que estas conversaciones, validadas por la cámara gesell, tendrán efectos contundentes sobre la libertad de los futbolistas.