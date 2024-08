"Me preparás una pieza": el diputado pedófilo de LLA estuvo en Iguazú y se habría escapado por la frontera

Dentro de la casa del diputado provincial por la Libertad Avanza (LLA), Germán Kiczka, y la de su hermano, Sebastián, las autoridades misioneras hallaron una decena de celulares y notebooks que fueron analizados. Dentro de los dispositivos, encontraron aberrantes fotos, videos y chats vinculados a abusos y material sexual infantil. Incluso, los agentes se toparon con irreproducibles clips de pequeños siendo violados por animales y conversaciones de los hermanos afirmando haber mantenido encuentros con menores. Desde entonces, el legislador libertario se encuentra prófugo y lo único que se sabe de él es un audio donde afirma que estuvo en Iguazú.

Al legislador le encontraron al diputado acusado de pedofilia

Durante el fin de semana, la policía misionera intensificó la búsqueda de Kiczka, acusándolo de integrar una red de pedofilia, luego de que la justicia solicitara su captura internacional al no ser hallado en el domicilio que había declarado. Las autoridades consideran que el diputado está prófugo, e inclusive sospechan que habría dejado el país por algún paso fronterizo ilegal, ya que su supuesta salida no quedó registrada en Migraciones. Fue entonces que apareció un nuevo audio que revela que el legislador estuvo en Puerto Iguazú, lo que se suma a la denuncia hecha por una testigo que confirmó que lo vio en un hotel de la ciudad de Misiones.

Según informó la Justicia, hay dos audios que son importantes para la causa, ya que en uno de ellos se escucha a Kiczka concretando su plan de fuga hacía la ciudad cercana a la Triple Frontera con Paraguay y Brasil. "Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría un par de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida", dice una de las escuchas.

El legislador Germán Kiczka y su hermano Sebastián están prófugos

El otro pertenece a una mujer que dijo haberlo visto en un hotel: "Ese señor vino un día. Era un freak. Germán Kiczka. Vino, se quedó una noche, desayunó y se fue. Me acuerdo que lo puse en la 27, pero hace un rato ya". Hay que destacar que Kiczka es buscado de manera intensa desde el jueves 22 de agosto, luego de que la legislatura provincial haya aprobado por mayoría su desafuero, lo que derivó en un allanamiento en Apóstoles para detenerlo, algo que no se concretó ya que se dio a la fuga. Frente a este escenario, la Justicia solicitó a la Interpol un pedido de captura nacional e internacional, sumado a intensos operativos para dar con el acusado.

El juez Miguel Angel Faría, a cargo del juzgado de Instrucción número 4 de Apóstoles, activó el pedido de captura a Interpol, luego de los intentos fallidos por localizar a Kiczka y también a su hermano en los domicilios que habían declarado ante la justicia. Con lo obtenido, los investigadores creen que el diputado y su hermano fueron hasta Iguazú y de allí se fugaron hacía algún país vecino. Las acusaciones iniciaron meses atrás, tras una investigación iniciada en Estados Unidos, cuando autoridades especializadas en cibercrimen encontraron material de pedofilia con imágenes de pornografía infantil, incesto y zoofilia, además de chats comprometedores.

El legislador tienen ordenes de detención en su contra

La causa comenzó el 16 de enero de este año, cuando la fiscal porteña Daniela Dupuy recibió una notificación en su casilla de correo. Según el informe de las pericias que se llevaron a cabo sobre la notebook marca Acer de Kiczka, se hallaron "archivos de videos de una persona de sexo femenino que según lo que expresa la misma en el video, tenía 16 años". También se toparon con "imágenes y varios archivos de video de prácticas zoofílicas que involucran a menores, con una edad presuntiva, inferior a 13 años, en actos sexuales con animales" y chats de WhatsApp del hermano del legislador donde le dice "Me tengo que sacar esa adicción a los menores".