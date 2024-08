Sofía Pacchi desmintió la relación con Alberto Fernández: "Fui vulnerada, maltratada y empujada al abismo"

Sofía Pacchi, ex asesora y amiga de la ex primera dama argentina Fabiola Yáñez, publicó un contundente descargo a través de las redes sociales con el que no sólo desmintió haber mantenido un romance con el ex presidente Alberto Fernández, sino que además describió la profunda angustia y malestar que está sufriendo por el tratamiento que viene recibiendo desde que explotó este escándalo en la Justicia. "Resulta imperioso aclarar que No he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente Alberto Fernández", escribió la modelo en su cuenta de Instagram y etiquetó a su abogado, Fernando Burlando.

Sofía Pacchi junto a la ex primera dama y Alberto Fernández

Cabe destacar que Pacchi fue citada como testigo en la causa por violencia de género que le inició Yáñez al ex mandatario. En ese sentido, afirmó sentirse "vulnerada, maltratada y empujada al abismo de una depresión" debido a la situación. "Todo cuanto se infiera al respecto es una mentira de la peor calaña, sin asidero alguno y con la evidente intención de injuriarme. Del mismo modo aseguro que no he sido yo quien filtró fotos del cumpleaños de Fabiola Yáñez ni tampoco he sido informante sobre esa reunión ni en ámbitos públicos ni privados", describió a lo largo de su mensaje la ex asesora de la ex primera dama.

En su publicación, Pacchi negó tajantemente haber tenido una relación sentimental con Fernández, calificó cualquier insinuación en ese sentido como una "mentira de la peor calaña" y se defendió de las acusaciones que la señalaban como la persona que filtró la foto del cumpleaños de Yáñez en la residencia presidencial de Olivos durante la pandemia. De hecho, afirmó que su conciencia está tranquila y que el gobierno sabe quién fue el responsable de dicha filtración. "Todo cuanto se infiera al respecto es una mentira de la peor calaña, sin asidero alguno y con la evidente intención de injuriarme", afirmó la joven en su descargo.

Y continuó: "Del mismo modo aseguro que no he sido yo quien filtró fotos del cumpleaños de Fabiola Yañez ni tampoco he sido informante sobre esa reunión ni en ámbitos públicos ni privados. Mi conciencia está en paz porque el gobierno de entonces sabe muy bien quién o quiénes han sido los responsables de la filtración de esas fotografías. Quizá algún día alguien tenga la altura moral de decir la verdad. Las acciones injuriosas desplegadas sobre mi persona constituyen un enorme daño a mi vida laboral y profesional y una dolorosa instancia a mi condición de mujer. He sido vulnerada, maltratada y empujada al abismo de una depresión como nunca antes...".

Sofía Pacchi desmintió la relación sentimental con Alberto Fernández

Al final de su mensaje, Pacchi destacó que no le desea su presente ni siquiera a aquellos que "desde las sombras de las redes sociales o la impunidad de algunos comunicadores, fogonean este verdadero calvario que padezco". "Como todo el país asisto con estupor y dolor a lo que se está conociendo sobre la relación de Fabiola Yáñez y el ex presidente Fernández... solo puedo expresar mis mejores deseos para ella", cerró. De acuerdo con Burlando, su clienta tiene información crucial sobre lo ocurrido en Olivos y dijo que "dirá la verdad" en su testimonio. Sin embargo, la declaración de Pacchi fue postergada debido a que recientemente se convirtió en mamá.

Por otra parte se espera que Daniel Rodríguez, el ex intendente de la quinta de Olivos y uno de los hombres de máxima confianza de Alberto, se presente este lunes en los tribunales de Comodoro Py 2002 para declarar como testigo en la causa. Se trata de una declaración clave para la Justicia, ya que no hay manera de que no sepa qué sucedía en la residencia presidencial. Según publicó La Nación días atrás, el entonces intendente de la residencia presidencial presenció e intervino en al menos una oportunidad en las peleas entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez: habría tenido que separalos, llevándose al entonces Presidente en un carrito de golf.

Yáñez denunció que Fernández tomaba alcohol y fumaba en el despacho presidencial

La propia María Cantero, en los diálogos con Fabiola que reveló Infobae, le ofrece ir a verla a Olivos y le pide que la ayude con "Dani" para que Alberto no se entere. Rodríguez fue chofer, cadete, secretario y hasta cuidador de Dylan. Pero también trabajó para Héctor Martínez Sosa, el broker que se hizo millonario con los contratos del Estado. Durante los cuatro años de gestión del ex presidente, estuvo a cargo de la Quinta de Olivos y se convirtió en un intermediario privilegiado entre las dos partes. Rodríguez ya había estado en la mira en la causa por la Fiesta de Olivos porque fue quien confeccionaba los permisos truchos para circular con el logo de Presidencia y con su firma. Al menos tres de los participantes de aquella reunión circularon con ese papel, que no tenía ninguna validez legal. Una de ellas era la propia Sofía Pacchi.