Otro pedófilo en La Libertad Avanza: Sixto "Yacaré" Fernández en prisión por el abuso sistemático de una niña de 13 años

A menos de un mes de la detención del diputado libertario Germán Kiczka, se conoció otro caso de pedofilia en las líneas del partido que conduce Javier Milei. Se trata de Sixto Omar Fernández, más conocido como "Yacaré", estuvo al frente del Partido Liberal de Ituzaingó en Corrientes durante 20 años.

Desde ese puesto de poder, Fernández hizo y deshizo involucrándose con menores de edad a las que abusó sistemáticamente por décadas. La causa se inició con la denuncia de una de sus víctimas que se acercó a la Comisaría de la Mujer y el Menor y confesó a sus 28 años de edad que, cuando sólo tenía 14 años, el funcionario político empezó a abusar de ella.

Sixto "Yacaré" Fernández

La causa cayó en manos del fiscal Eugenio Balbastro que investigó durante seis meses los movimientos del liberal y finalmente explicó que Fernández pertenecía a "una red de explotación sexual y pedofilia". Como tiene 77 años, se dispuso que quede en prisión domiciliaria.

Fuentes judiciales explicaron que durante la investigación a los celulares de Fernández "se hallaron más de 400 fotos y un centenar de videos con contenido sexual que involucra a menores y mayores" y también detallaron que "entre las víctimas hay una chica de 13 años y una adolescente, ambas integrantes de familias vulnerables de Ituzaingó".

Ituzaingó, la cuidad donde operaba Fernández

Según relató la primera denunciante, el modus operandi de Fernández era claro y coincidió con lo que replicaron en la investigación: se contactaba con menores de edad, les ofrecía dinero y les pedía fotos "de diferente intensidad y alto contenido sexual".

Detalles escabrosos

La mujer denunciante de Fernández, que ahora tiene 28 años, vivió un infierno desde sus 14 cuando conoció al funcionario liberal de Ituzaingó. Al principio solo la invitaba a pasear en su auto y después la situación cambió drásticamente: le regaló una celular para contactarse más fluidamente con ella; luego la llevó a un hotel sobre la ruta nacional 12 y le hizo el primer pedido indecente que era que se desnudara para que él pueda fotografiarla, a cambio le dio dinero .

Varias veces sucedió lo mismo hasta que un día cambió todo: "En una de las idas al motel, Fernández se dio cuenta que ya no era virgen", contó la denunciante y agregó que Fernández le habría expresado: "Sos una mujer, me dijo". Allí abusó de ella cuando solo tenía 14 años.

En 2011, la denunciante conoció a la pareja con la que tuvo hijos y empezaron nuevamente los abusos pero esta vez quien participó fue su novio: "Cuando mi hijo tenía un año, volvió a aparecer Fernández para que trabajara en política mientras mi pareja cuidaba al bebé. El acuerdo era tres horas por día, de las cuales una debía dedicarla a los encuentros sexuales con él ", contó.

Los años pasaron, la denunciante siguió manteniendo relaciones sexuales con Fernández y ella trabajó para él cuando hubo algo que le llamó poderosamente la atención: accedió a trabajar con él en política y, en ese contexto le informaron que una niña de 13 años iría a retirar un dinero y días después le compró un celular... tal como le había sucedido a ella.

María Valoy dirige la fundación A Salvo

"Yacaré" había hecho lo mismo... la denunciante encontró en el celular de la menor varias fotos de ella desnuda: " Ahí me dijo que la madre la había entregado. Cuando le dije que era un delito, me respondió que no la había tocado ", habría expresado el dirigente.

El caso lo sigue muy de cerca la fundación A Salvo, dirigida por María Valoy que advierte que la denunciante no es la única víctima e instó a las demás mujeres de Ituzaingó a realizar las denuncias pertinentes para llegar al fondo de la cuestión: "Queremos exponer el caso dada la gravedad de los hechos y la amplia implicancia de sectores para que esta red de explotación sexual funcione en toda la ciudad y durante tantos años", explicó.

En ese sentido, Valoy pidió que "las víctimas o testigos de estos hechos se animen a hablar para que todos aquellos que se aprovechen de las vulnerabilidades sociales y económicas paguen por sus delitos".