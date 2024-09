El relato de la mamá de David Capli, adolescente desaparecido en Misiones: "Siento que me voy a morir sin saber qué le pasó"

La historia de Leonardo David Capli, un adolescente que desapareció cuando tenía 15 años, es todavía un total misterio. Su madre, Angelina Giménez, sigue buscándolo como si fuera el primer día y por estas jornadas su sufrimiento se acrecienta porque el 19 de septiembre, su hijo cumpliría 19 años.

David fue visto por última vez el 1 de octubre de 2021 en la localidad misionera de San Ignacio. Según lo que escuchó su madre por última vez, el chico se iba a pescar con un grupo de amigos pero nunca más regresó a su hogar.

David Capli a la edad de su desaparición

Angelina lleva tres años de búsqueda desesperada y la justicia no parece hallar datos fehacientes sobre el paradero del adolescente que vivía junto a su familia en el barrio Villa Emma. Desde ese domicilio salió junto a un amigo que si bien no está implicado en la causa por la desaparición de David, Angelina apunta como el principal sospechoso.

"Le dije a mi hija que aguantemos un poquito para ver si volvía, pero le dimos un tiempo y no apareció", expresó Giménez durante una entrevista para el canal TN.

Allí también consideró que hay algo sospechoso con la familia del amigo de su hijo: "Tal vez sabía algo o tenía miedo de que al hijo le pase algo parecido a lo que pudo pasarle al mío", consideró después de contactar a toda la familia de la única persona que vio con vida a David, momentos antes de su desaparición. "Hay alguna posibilidad de que estén involucrados, y también los padres", explicó pero sin ninguna prueba que respalde sus dichos.

La causa está en manos del Juzgado de Instrucción N°2 de Jardín América desde donde se ordenaron rastrillajes en los barrios Evita, colonia Santo Domingo Savio mientras que también se investigó en las zonas rurales de esa localidad misionera. Todas y cada una de las búsquedas resultaron negativas.

Angelina Giménez, mamá de David Capli

Sobre el trabajo de la justicia, Angelina contó: "De la Justicia hace mucho que no recibo novedades. Lo último que me dijeron es que si no tienen un cuerpo no pueden hacer nada", contó.

Desesperada, Angelina contó el suplicio por el que tiene que atravesar cada vez que se acerca a la justicia: "Están esperando que alguien venga y diga ´mirá, acá está el cuerpo, lo enterré acá´. ¿Cómo lo van a encontrar si no hacen nada?".

💣Bombita. En Argentina hay 91 chicos menores desaparecidos según las estadísticas de Missing Children.

David Capli

Además, hizo un paralelismo con la causa del niño de cinco años desaparecido en Corrientes: "Si voy al juzgado no me sirve de nada, voy a llorarle al juez y me dice ´sí señora, la entiendo´, pero acá termina todo. No me entiende nada, si supiera lo que sufro, la desesperación que tengo para volver a abrazar a mi hijo y saber qué le pasó. Acá hay fotos hasta de Loan Peña, pero de mi hijo no encontré ni en San Ignacio".

Sobre el posible paradero de David, Angelina tiene muy bajas expectativas: "Tengo un presentimiento de que ya no está vivo. La hipótesis más fuerte es que lo mataron ahí en el agua y que lo largaron. Eso me hace pensar que fue así. No tengo esperanza de encontrarlo vivo", expresó.

Angelina Giménez hizo un angustiante pedido a las autoridades locales para obtener respuestas sobre el paradero de su hijo David Capli: "Me gustaría que alguien me diga dónde está, encontrar por lo menos los restos. Es desesperante no saber dónde está tu hijo, siento que me voy a morir sin saber qué le pasó".