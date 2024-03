"Pasamos un buen momento": el "manipulador" mensaje de Sosa a la periodista que lo denunció por abuso sexual

Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentin, todos jugadores del equipo profesional de Vélez, fueron denunciados por abuso sexual luego del partido que el pasado sábado disputó el conjunto de Liniers frente a Atlético Tucumán, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2024. La denuncia fue hecha por una periodista de 24 años, quien acusó a los deportistas de drogarla y violarla en el Hotel Hilton tucumano.

Sebastián Sosa

La joven contó que fue invitada al hotel donde se hospedaba la delegación y que fue abusada en la habitación "sin ningún consentimiento" por Sosa, Cufré, Osorio y Florentin. De acuerdo a la denunciada, el hecho ocurrió el sábado pasado luego del encuentro. Alrededor de las 22, recibió la invitación a través de Instagram de uno de los futbolistas para que se presente en el Hotel Hilton, donde se concentraba el equipo de Liniers.

Según lo expuesto, la periodista hizo contacto con el arquero Sosa, quien le mandó mensajes mediante la aplicación antes mencionada, ella aceptó la invitación, por lo que fue al lugar donde llegó a las 00.40 aproximadamente del 3 de marzo. "Subiendo directamente a la habitación 407, donde ya la estaba esperando el jugador Sebastián Sosa, al ingresar observa que también se encontraban los jugadores Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentin", detalla la denuncia.

El documento sostiene que la víctima "compartió unas latas de cerveza" con los futbolistas, "luego le ofrecieron fernet y, después de tomar unos tragos, comenzó a sentirse mal, muy mareada, por lo que se recostó en una de las camas como adormecida". "Fue entonces que, sin ningún consentimiento, la abusaron sexualmente. Posteriormente, siendo las 05.30 aproximadamente, cuando se sintió un poco mejor, logró pedir un Uber y se retiró a su domicilio", sostiene el escrito.

Patricia Neme, abogada de la víctima, relató en diálogo con TN que "hay muchas pruebas" en contra de los jugadores de Vélez que no puede detallar debido al estado de la causa y a su deseo de no complicar la investigación. "Ella el sábado 2 de marzo de este año se encontraba en la zona mixta de la cancha de Atlético. Y en uno de los colectivos de Vélez se encontraban los jugadores, uno de ellos le manda un mensaje vía Instagram solicitándole el número de WhatsApp", contó la letrada.

Y siguió: "Ahí comienzan a entablar una conversación y él la invita a que se llegue por el Hotel Hilton. Invitación que ella accede y se encuentra, bueno, con él y otros jugadores. Ella sube a la habitación del hotel. Con el que ella se escribió fue con Sebastián Sosa. Y cuando entra a la habitación se encuentra con tres jugadores más. Y comienzan a tomar una cerveza, luego un fernet. Cuando ella toma el fernet es donde ella comienza a sentirse mal".

Por este motivo, la abogada de la víctima calcula que la bebida alcohólica que le ofrecieron los jugadores de Vélez a la periodista "tenía alguna sustancia". "Ella comienza a sentirse mal y ahí es donde ocurre todo este hecho aberrante. Absolutamente nadie de Vélez se comunicó. Ni ningún jugador, abogado de los jugadores del club. Ningún dirigente del club tampoco", dijo Neme. Esta afirmación llama la atención, ya que el club activó su protocolo de actuación por violencia de género.

Los cuatro jugadores de Vélez que fueron denunciados por abuso sexual

Esto provocó que los implicados sean separados del plantel. "Ella comienza a sentirse mal y ahí, en ese momento, empieza a tener como instantes en donde se da cuenta que está siendo abusada e intenta con fuerza querer sacarlo. De hecho, ella está lastimada, tiene moretones en el cuerpo también. Y bueno, ahí es donde se produce el abuso", agregó la abogada y remarcó que las lesiones sexuales fueron "constatadas" médicamente.

La letrada adelantó además que luego de este aberrante hecho, uno de los cuatro involucrados "siguió en contacto" con la víctima. "Siguió en contacto con ella porque ella se sentía muy mal y le dice, ´¿por qué hicieron esto conmigo?´ Y trata de justificar el accionar de él y de sus compañeros aludiendo a que, bueno, que habían pasado un buen momento. Esta conversación duró dos días más del hecho y luego ya no hubo más conversación", destacó y aclaró que era Sosa.

En ese sentido, Neme señaló que los futbolistas simplemente quisieron "manipular" a la víctima y así, evitar que se hiciera la denuncia. "Esa es la única comunicación de uno de los jugadores que fue por las redes, que fue para cubrirse, él y sus compañeros, porque ella les estaba diciendo y les estaba de alguna manera reprochando el accionar de ellos. Ella no tenía dimensión, entonces le reprocha y Sosa alude al accionar de los compañeros y de él como que estaban pasando un buen momento", sostuvo.

Vélez separó del plantel a los cuatro futbolistas denunciados por abuso sexual

En la causa están como pruebas el contacto por Instagram y las cámaras de seguridad que tomaron el ingreso de la joven al hotel y de los jugadores a la habitación. "vamos a pedir la pena máxima, de 20 años", sentenció la letrada. Este no es el primer escándalo de esta magnitud que atraviesa Vélez, ya que hace un tiempo estuvo envuelto en un episodio así el campeón del mundo Thiago Almada. Almada fue denunciado en el marco de una fiesta o encuentro en su casa particular y, en ese momento, el Departamento de Género suspendió al jugador -sin estar imputado- hasta que la denuncia no prosperó.