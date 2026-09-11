Planeaba una masacre escolar y se lo contó a ChatGPT: intervino el FBI intervino y le allanaron la casa

La Justicia allanó la casa de un adolescente de 15 años en Quilmes después de que una alerta del FBI diera origen a una investigación por un presunto plan para realizar un ataque en su colegio y matar a sus compañeros. El caso quedó al descubierto a partir de mensajes en los que el joven hablaba sobre la preparación del ataque, entre ellos conversaciones que mantuvo con ChatGPT.

La investigación comenzó el 19 de agosto, cuando el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en la Argentina advirtió a las autoridades locales sobre un usuario vinculado con mensajes relacionados con un posible ataque escolar.

Masacre escolar Quilmes

De acuerdo con la información incorporada a la causa, el adolescente había considerado llevar adelante el ataque en 2027, aunque también evaluaba la posibilidad de adelantarlo. En sus conversaciones, además, hacía referencia a la intención de conseguir determinada vestimenta y distintos materiales que utilizaría para concretar el plan.

Según informó Zona Sur Diario, en el caso intervino la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, quienes desplegaron tareas digitales, trabajo de campo y técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) para identificar al sospechoso.

A partir de las pruebas reunidas durante la investigación, la causa quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes, a cargo del fiscal Walter Bruno. Con la autorización del Juzgado de Garantías del Joven N°1, encabezado por la jueza Miriam Susana Alcolcel, los investigadores avanzaron con el allanamiento de la vivienda.

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Durante el procedimiento, los agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) encontraron y secuestraron dos celulares, dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso camuflado, un pasamontañas con una calavera, otro pasamontañas camuflado y gafas negras de protección táctica.

Pese a los elementos encontrados, no había armas de fuego ni municiones en la casa. Ahora, los investigadores deberán analizar los teléfonos y el resto de los elementos secuestrados para determinar si existe más información relacionada con el supuesto ataque y cómo avanzaba el adolescente con la planificación.

El joven y sus padres fueron citados para presentarse ante la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, mientras continúa la investigación. La causa fue caratulada como "intimidación pública" y la Justicia continuará con el análisis del material digital obtenido durante la investigación.











