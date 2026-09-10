Costa rompió el silencio, se mostró sin filtros y confesó qué le pasó: "Medicadita"

Costa rompió el silencio sobre su estado de salud a través de un video publicado en sus redes sociales, luego de permanecer internada en terapia intensiva desde el viernes 4 de septiembre. La panelista de Cortá por Lozano continúa bajo tratamiento médico en el Centro Medicus Azcuénaga, en Recoleta.

La internación se produjo después de que una infección provocada por una bacteria neumococo migrara al torrente sanguíneo y derivara en un cuadro de encefalitis hepática . Es por la gravedad de la situación que los médicos debieron controlar su evolución de manera permanente antes de trasladarla a una sala común.

Costa

En el videito, compartido desde su cuenta de Instagram, donde tiene más de 880 mil seguidores, Costa apareció maquillada divinamente y llevó tranquilidad: "Hago este video para agradecer todos los mensajes, buenos deseos y cosas lindas que están mandando. Les agradezco mucho a todos los que rezan por mí", expresó.

La panelista de El Club del Moro, el programa radial de La 100, confirmó que su evolución es favorable. "Ya estoy mucho mejor", aseguró, y luego anticipó su intención de retomar pronto sus actividades: " Ya prontito voy a volver a trabajar ".

Costa también agradeció el acompañamiento recibido durante la internación por parte de sus compañeros de los distintos programas en los que trabaja. "Gracias a mis compañeros de trabajo", remarcó antes de cerrar el mensaje.

Muy fiel a su estilo, la artista intentó despejar definitivamente la preocupación de sus seguidores. "Yo estoy bien. Medicadita, como Dios manda. Así que, un beso grande", concluyó.

Costa

Pero, ¿cómo empezó el infierno de Costa? Los primeros síntomas aparecieron después de que terminara su jornada laboral en la radio; allí la invadió un fuerte dolor de cabeza y una contractura muscular intensa, por lo que decidió ir al médico.

Una vez allí, los profesionales le realizaron análisis de sangre, radiografías y tomografías y, finalmente, los estudios determinaron que debía ser internada de inmediato y que necesitaba un seguimiento médico constante.

Costa

El tratamiento antibiótico comenzó a dar resultados positivos poco después de su ingreso. " Pasé por terapia porque tenían que controlarme bien , pero el tratamiento ya hizo efecto", explicó Costa al referirse a los días más delicados de su recuperación.

Ahora bien, a pesar de la mejoría Costa todavía no tiene una fecha definida para recibir el alta y deberá completar el ciclo de antibióticos y continuar bajo observación médica antes de regresar a su casa y retomar sus trabajos en radio y televisión.