Cayó el femicida de 19 años que mató de un balazo en el cuello a su novia de 18: detalles escabrosos

La localidad bonaerense de Ituzaingó está conmocionada por el femicidio de Camila Ruth Castro, una joven de 18 años que murió tras recibir un disparo en el cuello dentro de su casa. Por el crimen fue detenido su novio, Elías Barrionuevo, de 19 años, quien permaneció prófugo durante más de 24 horas hasta que cayó finalmente en General Rodríguez.

El ataque ocurrió el martes alrededor de las 19, en una vivienda ubicada sobre la calle Almagro al 2500, en el barrio San Alberto. Según la reconstrucción inicial, Barrionuevo llegó al domicilio y comenzó una discusión con Camila, presuntamente "por celos". En medio del enfrentamiento, sacó un arma y se produjeron al menos cinco disparos.

Elías Barrionuevo cuando estaba prófugo

El padrastro de la joven, Jorge González, intentó intervenir para detener la agresión. Se abalanzó sobre Barrionuevo y logró quitarle el arma, pero antes recibió dos disparos, uno en cada pierna. A pesar de las heridas, el hombre cargó a Camila y la llevó hasta la calle para pedir ayuda .

La joven fue trasladada de urgencia por un móvil al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Uno de los proyectiles la había alcanzado en el cuello. González continúa internado y permanece profundamente conmocionado por la tragedia.

Elías Barrionuevo y Camila Castro

Después del ataque, Barrionuevo salió caminando de la vivienda y escapó. La búsqueda quedó a cargo de la DDI Morón y del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 4ª de Ituzaingó. Finalmente, fue localizado en la intersección de las calles Bolivia y Mercedes, en General Rodríguez, y trasladado a la sede de la DDI Morón.

El chico quedó a disposición de la Justicia y será indagado por la fiscal Florencia Di Sciascio. La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo, en un contexto de violencia de género, y tentativa de homicidio por el ataque contra el padrastro de Camila. En caso de ser condenado por femicidio, podría recibir prisión perpetua.

La versión de la tía de Barrionuevo

En diálogo con Primer Plano Online, Laura, tía de Elías, transmitió la versión que el acusado le habría dado desde la dependencia policial: "Elías se encuentra en shock por lo sucedido. Estuvo hablando conmigo y me comentó lo que pasó", afirmó.

Elías Barrionuevo quedó detenido

La mujer aseguró que el arma no pertenecía a Elías, sino al padrastro de Camila, aunque aclaró que ese dato todavía debe ser corroborado por la Justicia porque la pistola no fue encontrada. También describió la relación como "tóxica" y habló de una supuesta "agresividad mutua", una caracterización que deberá ser evaluada sin relativizar la responsabilidad individual por el ataque.

"La novia lo había bloqueado de todos lados porque, como se está diciendo en todos lados, ellos tenían una relación tóxica. Elías estaba en la habitación de ella, pidiéndole el perro, y ella no se lo quería dar: cosas de pareja. Entonces el padrastro empezó a engrupir a Elías y le pidió que vaya y que se 'enfierre', porque él es re piola y alguien que vende droga en el barrio. En eso Elías dice que lo ataca de atrás y empieza un forcejeo", relató Laura.

Camila Castro

Según la mujer, durante el forcejeo "había un arma" que "se dispara". También sostuvo que Camila intentó separar a los hombres y que entonces "surgió lo que surgió". Laura aseguró además: "No fue un disparo intencional, fue un disparo sin querer". Según su relato, Camila habría salido corriendo por el pasillo y Elías habría intentado asistirla. "Le dijo que aguante, que espere. No entendía dónde estaba lastimada. Es más: se enteró a las 4 de la madrugada que había fallecido", afirmó la tía.

La mujer también negó que el joven hubiera escapado con intención de ocultarse: "No se dio a la fuga: estaba desesperado y no sabía qué hacer porque enseguida empezó una difusión masiva de las noticias y se asustó", sostuvo. Y agregó que el joven habría intentado detener un auto para trasladar a Camila, aunque el conductor se habría negado. "Tenían planes de tener un bebé y él todavía conserva la foto de ella. Se la pasa llorando y asegurando que él no la mató", dijo Laura.

Elías Barrionuevo

Camila Castro fue velada en Morón y sus restos fueron trasladados al cementerio de Hurlingham. La causa también tiene dos detenidos por presunto encubrimiento: Héctor Nahuel Lobos y Carlos Míguez, acusados de haberle dado refugio a Elías Barrionuevo después del crimen.