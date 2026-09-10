La venganza de Cande Vetrano, tras confirmar que Gime Accardi la había "icardeado" con Andrés Gil: "La limpiaron"

La subtrama siempre negada detrás de la ruptura entre Nico Vázquez y Gime Accardi, que involucraba una infidelidad de ella con el actor Andrés Gil, cuando era pareja y padre de la hija de su amiga Cande Vetrano, fue confirmada de manera definitiva en las últimas horas, luego de meses de rumores que daban a la versión por cierta. Al mismo tiempo, se confirmó la venganza que hubo por parte del grupo de amigas de ambas a la "traidora", a quien dejaron afuera de la despedida de solteras de Lali Espósito.

Desde que la separación entre Vázquez y Accardi se concretó, la especulación existió pero los protagonistas decidieron que no salga a la luz para preservarse de la hostilidad mediática y social que despertó la versión. En ese entonces, Gime trabajaba con Gil en el teatro y la cercanía de sus personajes que eran pareja, motivó un encuentro más allá de los límites de la ficción.

Vetrano se encontraba en pleno puerperio y con el hijo que había tenido con Gil recién nacido. Además, Vázquez tenía una profunda amistad con él antes de que estalle el amorío secreto que protagonizaba con la mujer por la que había dejado, una década atrás, a Mercedes Funes. La traición fue tal que, si bien Andrés fue perdonado y Candela eligió salir adelante, afectó a dos familias. Y el grupo de amigas de Casi Ángeles se dañó para siempre y tomó partido.

"Lo de Gime era obvio, porque iba a todos los cumpleaños de todas, estaba metida todo el tiempo. La limpiaron por lo de Nico Vázquez; la infidelidad, los cuernos, quedaron del lado de Cande", reveló el periodista Pepe Ochoa al aire de LAM. En el mismo programa, Ángel de Brito evitó hablar de "especulaciones" y confirmó que "el vínculo existió" y que "duró un tiempo prudencial".

Andrés Gil y Cande Vetrano fueron papás hace poco.

Ochoa además confirmó que Vázquez se sintió completamente traicionado porque "le había dado una oportunidad como actor en la obra que hacían" y que dirigía. "Estaban tratando de sacar la obra adelante y Gime y Andrés tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio, y su hijo recién nacido", lamentó.

Al mismo tiempo, la modelo Mery del Cerro fue consultada por la versión acerca del vacío que le hicieron a Accardi y negó que no sea más parte de la comunidad de amigas que integran. "No es que forme parte o no. Somos todas un gran grupo", deslizó ante un móvil de LAM con la intención de evitar meterse en el tema. "Sigue estando en el grupo, sigue siendo amiga y está todo más que bien", confirmó, sin pruebas fehacientes de que haya vuelto a juntarse con ellas en alguna instancia.