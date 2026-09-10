Se filtró el video del tiroteo en una escuela de El Palomar: herido, el comisario solo preguntaba por su hija

Un comisario fue baleado este jueves por la mañana cuando llegaba a la escuela Emaús de El Palomar, en el partido de Morón, para dejar a su hija. Según autoridades policiales y lo que se registró en las cámaras de seguridad fueron seis las personas que se movilizaban en dos autos intentaron asaltarlo y en esa misión, hicieron varios disparos.

El ataque ocurrió alrededor de las 8, en la zona de Santiago Brian al 900 y El Rodeo, cuando padres y alumnos ingresaban a la escuela. Uno de los proyectiles impactó en el abdomen del hombre, que quedó tirado en la calle mientras algunos vecinos curiosos acudieron a la ayuda y otros se resguardaban en sus hogares.

Balearon a un ex comisario en Morón

El video registrado segundos después muestra la desesperación en la puerta de la escuela: el hombre herido intentaba mantenerse consciente y repetía una preocupación por encima de cualquier otra: saber qué había ocurrido con su hija. "¿Te fijás la nena?", se escucha decir.

La menor había quedado dentro del auto en el que ambos habían llegado al colegio y presenció el ataque; acto seguido, un vecino se acercó hasta el vehículo, la encontró en el asiento trasero y la puso a resguardo mientras otros asistían a su padre.

El arma que descartaron los sicarios

La persona herida sería Hernán Mariano Catarraso, un comisario mayor inspector retirado de la Policía bonaerense. Fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital Posadas.

Los agresores escaparon y dejaron un arma de fuego en el lugar, mientras las cámaras de seguridad comenzaron a ser analizadas para reconstruir el ataque y determinar hacia dónde huyeron.