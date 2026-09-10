Se filtró el video del tiroteo en una escuela de El Palomar: herido, el comisario solo preguntaba por su hija

10 Septiembre de 2026 14:08
Un comisario fue baleado este jueves por la mañana cuando llegaba a la escuela Emaús de El Palomar, en el partido de Morón, para dejar a su hija. Según autoridades policiales y lo que se registró en las cámaras de seguridad fueron seis las personas que se movilizaban en dos autos intentaron asaltarlo y en esa misión, hicieron varios disparos.
El ataque ocurrió alrededor de las 8, en la zona de Santiago Brian al 900 y El Rodeo, cuando padres y alumnos ingresaban a la escuela. Uno de los proyectiles impactó en el abdomen del hombre, que quedó tirado en la calle mientras algunos vecinos curiosos acudieron a la ayuda y otros se resguardaban en sus hogares.
El video registrado segundos después muestra la desesperación en la puerta de la escuela: el hombre herido intentaba mantenerse consciente y repetía una preocupación por encima de cualquier otra: saber qué había ocurrido con su hija. "¿Te fijás la nena?", se escucha decir.
La menor había quedado dentro del auto en el que ambos habían llegado al colegio y presenció el ataque; acto seguido, un vecino se acercó hasta el vehículo, la encontró en el asiento trasero y la puso a resguardo mientras otros asistían a su padre.
La persona herida sería Hernán Mariano Catarraso, un comisario mayor inspector retirado de la Policía bonaerense. Fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital Posadas.
Los agresores escaparon y dejaron un arma de fuego en el lugar, mientras las cámaras de seguridad comenzaron a ser analizadas para reconstruir el ataque y determinar hacia dónde huyeron.