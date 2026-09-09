Detuvieron a los dueños de una concesionaria por estafar al DipuTesla y a 47 personas más

Un matrimonio que manejaba una concesionaria de autos en Pilar terminó detenido luego de que la Justicia confirmara una serie de estafas en la venta de vehículos de alta gama. Entre los 47 damnificados figuran un diputado libertario y el hermano de Agustín Pichot, excapitán de Los Pumas.

Los arrestados son Carlos Alberto González (42) y Cynthia Chamoles (44), propietarios de Autos Pilar Premium, ubicada sobre la Colectora Oeste de la Panamericana, en el kilómetro 39.5, en la localidad de Manuel Alberti.

La investigación, que arrancó en mayo tras las primeras denuncias, determinó que la pareja y un grupo de empleados formaban parte de una asociación ilícita dedicada a apropiarse del dinero de los clientes. La maniobra consistía en recibir señas por autos que nunca eran entregados o vender vehículos en consignación sin pagarles a los dueños originales.

El DipuTesla denunció que le soplaron 285 mil dólares

Entre los afectados se encuentra el diputado jujeño Manuel Quintar, conocido por estacionar una Tesla Cybertruck en el Congreso, y Joaquín Pichot, exjugador del CASI y hermano de Agustín Pichot.

En el caso de Pichot, la concesionaria le ofreció vender su camioneta Ford Ranger Raptor en consignación, pero tras quedarse con el vehículo, nunca le rindieron cuentas ni le devolvieron el dinero. Por su parte, Quintar denunció haber pagado US$285.000 por una Tesla Cybertruck que nunca recibió.La organización, integrada por unas diez personas, utilizaba redes sociales como Instagram, Facebook y Mercado Libre para promocionar autos que no existían o que estaban en consignación, pero cuyos dueños nunca cobraban. Incluso después de las primeras denuncias, continuaron publicitando la compra y venta de vehículos.

La causa está en manos de la UFI Nº2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana, y fue caratulada como estafa y asociación ilícita. En mayo, la Justicia allanó la concesionaria y secuestró 19 autos de alta gama valuados en US$1.300.000, que se encontraban en lugares no habilitados y sin la documentación en regla.

Secuestraron 19 vehículos de alta gama

La detención de González y Chamoles se concretó en una casa del barrio cerrado Los Condes, en Pilar, donde también les secuestraron tres celulares. El Juzgado de Garantías Nº6 de San Isidro autorizó la medida tras determinar que el fraude no era un hecho aislado, sino parte de un esquema organizado bajo apariencia legal.

De acuerdo a lo que informó Pilar a Diario, González ya había sido procesado el año pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en una causa por desobediencia a funcionario público, donde también se dispuso un embargo sobre sus bienes por $300 millones.

La investigación reveló que el objetivo de la organización era captar dinero para la supuesta importación de autos, pero en realidad se apropiaban de los fondos de los clientes. El caso tomó notoriedad pública cuando el diputado Quintar denunció la estafa, lo que aceleró el avance de la causa y terminó con la detención del matrimonio.