Citan a Nadia Beller a declarar por la causa de coimas en discapacidad

El fiscal federal Franco Picardi citó como testigo a Nadia Beller en la causa ANDIS, conocida como el expediente por las presuntas coimas en discapacidad. La abogada boliviana deberá declarar sobre la información que, según aseguró públicamente, le habría transmitido Fernando Cerimedo acerca de las maniobras de corrupción investigadas en la Argentina y del origen de los audios que se le atribuyen a Diego Spagnuolo que dieron inicio al caso.

La citación se realizó mediante un exhorto dirigido a la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia. Debido al estado de salud de Beller, la declaración será virtual, bajo reserva y con conexión desde Bolivia, mientras que Picardi formulará las preguntas desde los tribunales federales de Retiro.

Fernando Cerimedo preso

La ex pareja de Cerimedo quedó vinculada al expediente después de afirmar -mientras se recuperaba en un hospital tras recibir varios disparos- que durante su relación con el otrora dueño del medio La Derecha Diario había accedido a información relacionada con presuntos hechos de corrupción dentro del gobierno de Javier Milei. También sostuvo que tenía grabaciones y conversaciones que podrían aportar elementos relevantes para la investigación.

Según su relato, Cerimedo le habría dicho que los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, eran reales . Esas grabaciones mencionaban presuntos pedidos de coimas, retornos y direccionamiento de contrataciones en el organismo y, por ese motivo, Beller deberá declarar en carácter de testigo sobre aquello que escuchó directamente y sobre cualquier evidencia que pueda entregar.

Diego Spagnuolo cuando llegaba a Tribunales a declarar

El trámite será reservado y contará con la colaboración de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación. Además, debido a la situación de vulnerabilidad de Beller, se pidió que durante la declaración estén presentes los fiscales bolivianos que investigan el ataque contra su vida.

Ahora, Cerimedo, ex asesor y funcionario vinculado al espacio libertario, permanece detenido en Bolivia acusado de presunto intento de femicidio contra Beller. La mujer denunció que él habría enviado a los atacantes y que, si no fingía estar muerta, la remataban.

Nadia Beller

La causa por el ataque y la investigación argentina por ANDIS son expedientes distintos, pero el vínculo entre ambos surgió porque Beller afirma que Cerimedo le habló de la trama de corrupción.

En el expediente ANDIS se investigan presuntos pagos de sobornos por parte de droguerías y proveedores de medicamentos de alta complejidad y baja incidencia para conseguir contratos en el organismo. Las maniobras se habrían desarrollado, al menos, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025; Diego Spagnuolo y otros acusados ya fueron procesados, aunque esas decisiones están siendo revisadas por la Sala II de la Cámara Federal porteña.

ANDIS

Para Franco Picardi, habría existido una "estructura delictiva" destinada a "obtener sumas millonarias de forma ilegal, afectando directamente a la administración pública y, en particular, a un colectivo especialmente vulnerable: la población con discapacidad, enfermedades graves y crónicas y en situación de pobreza". Es por eso que la declaración de Nadia Beller podría aportar una nueva línea de prueba que complican cada vez más a Fernando Cerimedo y de coletazo al gobierno de Javier Milei.