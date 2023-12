"Soy re violín": imputaron a los alumnos que amenazaron con violar y a matar a sus compañeras

Son doce los alumnos de la Casa Salesiana Juan Evangelista, en La Boca, imputados e involucrados en los aberrantes chats enviados a algunas de sus compañeras, donde amenazaban con secuestrarlas, violaras y hasta matarlas. En las últimas horas, todos ellos fueron acusados por el fiscal Mauro Tereszko por el delito de "amenazas agravadas" y la Justicia dispuso una medida perimetral para impedir que se acerquen a las víctimas.

Colegio San Juan Evangelista de La Boca

El funcionario imputó a los estudiantes que amenazaron con violar y matar a sus compañeras del 4° año del colegio San Juan Evangelista en La Boca. Para el fiscal Tereszko, a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña N°4, especializada en materia Penal Juvenil, el grupo de adolescentes es responsable del delito de amenazas agravadas y por este motivo también les impuso una perimetral a favor de las víctimas.

Los aberrantes chats se habían dado a conocer a través de redes sociales y ante la divulgación del caso, la escuela intervino y realizó la primera de las tres denuncias. Los mensajes son extremadamente violentos. Allí, se puede ver como el grupo de chicos se ríe de sus compañeras y pretenden abusar de ellas "por feminazis". En los escritos, también prometían descuartizar a una de ellas y "tirar a otra en el río" para que muera ahogada.

Cabe mencionar que las víctimas habían declarado que la directora del colegio les pidió "que no hablaran" y que no quería hacerse cargo de la situación. Más tarde, el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes dio intervención y señaló que los alumnos debían continuar tomando clases, pero de forma virtual, para no cruzarse con las chicas involucradas en los chats. En el expediente interviene la jueza en lo penal, contravencional y de faltas porteña María Mercedes Maiorano.

Los aberrantes chats.

Con el avance de la investigación, la semana pasada se realizaron diversos allanamientos en los domicilios de los acusados y se les secuestraron los celulares para obtener mayor información. Esta medida fue informada por el propio fiscal a las autoridades del colegio donde les manifestó la necesidad de que los jóvenes no se acerquen a las alumnas. Antes de que el fiscal comunique la perimetral, desde la institución habían notificado que los señalados debían realizar clases virtuales a través de Zoom.

Fue la usuaria Florencia Maggio de X la que dio a conocer en primer lugar el contenido de los escalofriantes chats. La periodista y productora contó que la información y las capturas le llegaron por parte de las propias víctimas que empezaron a viralizar el caso. "Me escribieron para que cuente una situación que está pasando en el colegio San Juan Evangelista de La Boca, donde un grupo de varones de 4 año estaban planeando secuestrar y violar a algunas de sus compañeras", decía la denuncia en redes.

En todo el contenido se describe el violento accionar que tuvieron los estudiantes con algunas de sus compañeras de colegios entre los que se destacan violarlas y asesinarlas de formas irreproducibles. Lo curioso es que después de que se viralizara el caso, mucho de los acusados utilizaron sus redes y se mostraron desinteresados: "Soy re violín y no me importa la cana y la puta directora del colegio me la re chupa".

Los chats son causal de investigación

En ese contexto fue que Maggio también subió a sus redes sociales el posteo que hizo una de las víctimas: "Hoy no nos callamos más. Hoy es cuando decidimos escrachar a estos asquerosos de mierda, enfermos y violadores porque no tienen otra definición. Hoy hablo en nombre de todas las chicas del San Juan Evangelistas, que fueron amigos, novias y compañeras de estas larvas", rezaba el descargo de la joven que denunció a sus compañeros.

Los acusados publicaron una historia en su cuenta de Instagram donde afirmaban: "Soy re violín y no me importa la cana"

Y sumó: "Se difundió un grupo de WhatsApp, 'Mamadelamama', capturas de cómo me iban a violar a mí y a mis compañeras, cómo descuartizarían y un monto de cosas que la van a ver en la siguiente historia".