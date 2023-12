"¿Por qué te hicieron esto, mamita?": estranguló a su ex, intentó prenderla fuego y descartó el cuerpo en el río Limay

Rosana Artigas tenía 46 años y fue hallada asesinada, tras ocho días de rastrillajes, dentro de un tacho sumergido en las aguas del río Limay el último viernes. Por el femicidio fue detenido José Fernández, ex pareja de la víctima, quien este lunes será imputado por el crimen. "¿Por qué mamita? ¿Por qué te hicieron esto?. Eras una buena persona, no le hacías daño a nadie. Cuando por fin pudiste ser libre, estos hijos de p... te arrebataron la vida", escribió la hija de la víctima.

La autopsia de la mujer hallada muerta en el río Limay señaló que fue asesinada por estrangulamiento

Según la autopsia, que ya fue incorporada al expediente, Rosana murió por una "asfixia mecánica por estrangulamiento". Su cuerpo fue hallado el viernes a la tarde, dentro de un tacho de combustible con capacidad de 200 litros, el cual estaba sumergido -ya que tenía cemento en el fondo- en el río Limay, aproximadamente a cinco metros de la costa, en la zona de Los Espigones, cerca del paraje China Muerta.

Sobre el caso, el fiscal jefe Agustín García contó que un dato clave para hallar el cuerpo de Rosana fue el contenedor. "El jueves pasado nosotros hicimos una serie de allanamientos y de ahí surgió la información de que el hombre había ido, aproximadamente el martes 21, al domicilio de una ex pareja de él, donde vive uno de sus hijos, y se había llevado el tacho ese", afirmó el funcionario sobre las horas previas al hallazgo.

Además, indicó que ese mismo día se obtuvo una filmación de un camino de Los Espigones, cercano del lugar en el que se halló el cuerpo, donde se observaba a Fernández conducir su auto "a gran velocidad". Estos registros -destacó el representante del Ministerio Público- fueron la clave para que ordenara intensificar los rastrillajes en la zona, los cuales derivaron en el hallazgo de los restos de Artigas. Según detalló, cuando retiraron el tanque del agua, dentro de mismo había "un colchón inflable".

La mujer desapareció el 23 de noviembre

Incluso, remarcó que estaba "desinflado y se alcanzaban a ver los dedos del pie" de una persona. El contenedor fue trasladado al laboratorio forense donde se procedió a su apertura y se constató que en su interior estaba el cuerpo de Rosana. La autopsia determinó que la causa del fallecimiento de Artigas fue "una asfixia mecánica por estrangulamiento que se hizo con un lazo, tanto por las marcas y porque, además, había una cuerda en el cuerpo", según explicó García.

Por último, el fiscal adelantó que este lunes imputará a Fernández por el delito de "homicidio doblemente calificado por resultarse homicidio y por el vínculo, por haber sido contra una expareja". El acusado fue formalmente detenido el viernes, luego de que el Tribunal de Revisión de Neuquén confirmara el pedido de prisión preventiva. "Otra vez me quitaron a mi mamá cuando por fin empezábamos a disfrutar nuestra vida juntas. Perdoname por no haberte cuidado más", manifestó la hija de la víctima.

A través de sus redes sociales, la joven despidió a la victima y pidió que la Justicia actúe como corresponde. "Me voy a arrepentir toda la vida de no cuidarte mamita. Cuidanos desde el cielo. Te amo por siempre ma", concluyó. La principal hipótesis de los investigadores indica que Fernández mató a su ex pareja por "celos". "Le provocó la asfixia mecánica con una cuerda y luego, al introducir el cuerpo en el tacho, intentó prenderla fuego", remarcaron.

Por ahora, el fiscal pudo reconstruir que Fernández asó a buscar a Rosana por su casa y la llevó a la suya el 23 de noviembre. "Allí la atacó por la espalda, le pasó una cuerda alrededor del cuello y apretó hasta matarla", describió una fuente de la causa a LM de Neuquén, quien además adelantó que el principal sospechoso del crimen no aceptaba la separación y planeó el crimen cuando se enteró que la víctima había iniciado una nueva relación.

El mensaje de la hija de Rosana Artigas en redes

Una vez consumado el crimen, sepultó el cuerpo de la mujer dentro del inmenso tacho que había pasado a buscar el día anterior por la casa de su ex, le colocó una capa de 10 centímetros de cemento para que se hundiera y una cama inflable para tapar el cuerpo. Finalmente intentó prenderlo fuego con el objetivo de deshacerse de los restos y borrar todas las huellas, pero solamente logró dañar parcialmente los pies, piernas y glúteos de la mujer con las llamas.