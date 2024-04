Villa llegó a un acuerdo económico con la mujer que lo denunció por abuso y gambeteó el juicio

Un suspiro salió de la boca de Sebastián Villa luego de que se diera a conocer que el juicio oral que iba a enfrentar en los próximos días por estar acusado de "abuso sexual con acceso carnal", finalmente no se llevará a cabo. ¿La razón? el colombiano llegó a un "acuerdo económico" con la víctima para evitar esta instancia.

Sebastián Villa llegó a un acuerdo económico por su denuncia por abuso sexual.

Faltaban pocos días para que el ex Boca deba presentarse en la Justicia para ser juzgado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" que denunció la víctima el 13 de mayo del 2022 en la UFI 3 de Esteban Echeverría, pero todo se dio marcha atrás. El hecho en cuestión había sucedido el 21 de junio del 2021 en el country Venado II en Canning, en el domicilio en el cual vivía el futbolista y salió a la luz un año después tras la denuncia.

En su momento, la víctima -a la hora de realizar la denuncia- aseguró que Villa había consumido "mucho alcohol" y que comenzó a reprocharle que ella se había relacionado con los jugadores de Boca que estuvieron presentes en la comida que habían hecho en su domicilio. Ante eso, se fomentó una discusión a base de "celos" y acto siguiente, el delantero la encerró en su habitación, la retuvo contra su voluntad, abusó sexualmente de ella e intentó ahorcarla.

Sin embargo, el juicio por la causa que iba a comenzar el pasado 1 de abril se suspendió por las recusaciones y hasta el momento se espera que se fije una nueva fecha, aunque todo parece indicar que no sucederá y que el caso finalmente terminará archivado luego del acuerdo al que llegaron los abogados de las partes.

Sebastián Villa tras ser condenado por violencia de género.

Es que, cuando el juicio estaba por comenzar, la defensa del futbolista llegó a un acuerdo con la víctima para hacer una "reparación integral del daño" y dejar que la causa se archive en la justicia sin tener que proseguir con el juicio. El motivo principal de esta decisión se dio porque, en caso de continuar con el juicio, Villa podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión teniendo en cuenta que ya tiene antecedentes, debido a que en el 2023 fue condenado por ejercer violencia de género.

Por consecuente, en las últimas horas desde la fiscalía se intentaron comunicar con la víctima que actualmente se encuentra en Europa para continuar con su caso y que se presente al juicio, pero ésta misma desestimó aquel pedido, aclaró que no tiene intenciones de continuar y no brindó más detalles al respecto.

Sebastián Villa fue condenado a dos años de prisión por violencia de género.

De igual manera, es todo un hecho de que, en caso de que se reprograme la fecha del juicio -si así lo dispone la fiscalía-, no tendrá el mismo valor ya que la víctima y único testigo del abuso sexual que denunció, no estará presente para dar testimonio de lo ocurrido, por lo que probablemente todo se dé como finalizado. Cabe recordar que el ex delantero fue condenado en junio del año anterior por el Juzgado Correccional N°2 de Lomas de Zamora a dos años y un mes de prisión condicional por ejercer violencia de género y amenazas en abril del 2020 mientras transcurría la cuarentena del Coronavirus, hacia quien era su pareja en aquel momento, Daniela Cortés.