57,4% de pobreza: Milei responsabilizó a "la casta" y CFK lo acusó de jugar "con la mesa de los argentinos"

Según un gráfico publicado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA), durante el mes de enero, a 27 millones de argentinos no les alcanzó el salario para alimentarse ni vivir dignamente. El número que arrojó fue de 57,4% enero de 2024; sobre este punto opinó Javier Milei que responsabilizó a "la casta política" y le retrucó Cristina Fernández de Kirchner que reflexionó sobre la toma de deuda.

6 de cada 10 argentinos son pobres, según el informe de la Universidad Católica Argentina. Ese número es la consecuencia de la caída del salario, la suba de los precios en los alimentos y claro, la quita de subsidios que llevó a que el transporte público suba las tarifas indiscriminadamente.

Informe de la UCA indica el mayor número pobres desde 2004

Así las cosas, en septiembre de 2023, el mismo gráfico muestra que la pobreza era de 44,7%; ya en diciembre 2023 con el presidente Milei electo (por balotaje ganando con el 56%), el mismo número escaló a 49,5%, para finalmente los y las argentinas que cayeron en la línea de la pobreza son un 57,4%. El gráfico de la UCA estudia la evolución de las tasas de pobreza e indigencia urbanas. En el caso citado, se hace el recorte del número desde enero del 2004 hasta enero del 2024, período en el que gobernaron los siguientes presidentes: Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y algunos meses de Javier Milei.

Cristina apunta a las mesas vacías

En un extenso posteo donde dejó ver su incomodidad por haber llevado dos veces sobre sus hombros la presidencia del país, Cristina dijo en su cuenta oficial de X (antes Twitter): "Aparece un gráfico del Observatorio de la Deuda Social Argentina (...) que mide la evolución de las tasas de pobreza e indigencia urbanas entre enero del 2004 y enero del 2024; o sea en los tan mentados, meneados y criticados 'últimos 20 años'".

Cristina Kirchner y Javier Milei

Hace menos de una semana, la ex Vicepresidenta publicaba un informe sobre la toma de deuda que esta vez también citó: "No pudo seguir en el gobierno (me refiero a Macri), pero el condicionamiento estructural que significaron sus decisiones en materia de endeudamiento, tanto por la magnitud de su volumen total con bonistas privados y con el FMI, como por el retorno de ese organismo multilateral en su rol de auditor de la economía argentina, aún persiste. Con el gobierno de Mauricio Macri la Argentina, como en el juego de la oca, retrocedía casilleros a mansalva. El gobierno que siguió no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina".

Fiel a su estilo, dijo de manera didáctica: "Si fuera el Juego de la Oca, al mirar el gráfico del Observatorio, más que un retroceso a mansalva estaríamos viendo cómo, a partir del año 2018 -con endeudamiento en dólares y regreso del FMI de la mano de Mauricio Macri-, volvimos para atrás hasta caer en el punto de partida".

Luis "Toto" Caputo y Mauricio Macri

Cristina no dejó atrás la visibilización sobre la preocupación que recae sobre todo ante los sectores populares que alguna vez la votaron: "La realidad que muestra este trabajo es que hoy ya estamos peor que en el año 2004. Sin embargo, la verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos".

Milei responsabiliza a "la casta"

Ni bien se publicó el informe de la UCA, Milei no hizo más que responsabilizar a "la casta política" de la suba de la pobreza del pueblo al que gobierna. Lejos de la autocrítica, al igual que Fernández de Kirchner, esta vez, el presidente criticó a la dirigencia política que le antecedió: "La verdadera herencia del modelo de la casta: 6 de cada 10 argentinos son pobres", dijo y agregó: "La destrucción de los últimos cien años no tiene paragón en la historia de Occidente".

Javier Milei durante los festejos por haber ganado la presidencia

Siguiendo por la misma línea y sin ningún análisis económico, el líder de las Fuerzas del Cielo apeló al porcentaje de argentinos que lo votaron en el balotaje contra Sergio Massa: "Los políticos tienen que entender que la gente votó un cambio y que nosotros vamos a dar la vida para llevarlo adelante" y, contundente, siguió con su mismo discurso de campaña: "No vinimos a jugar al juego mediocre de la política. Vinimos a cambiar el país. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".

Datos relevantes del informe de la UCA