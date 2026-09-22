A la espera de novedades en la causa ANDIS, Alejandro Vilches renunció a la Secretaría de Discapacidad

A raíz de motivos personales, Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario nacional de Discapacidad. Había sido designado en el cargo en febrero de este año, luego de haberse desempeñado como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que fue disuelta en diciembre del 2025. La decisión se da en una semana de novedades en la llamada Causa ANDIS, entre una auditoría que detectó un "desfasaje" de $158 mil millones y la esperada declaración de la expareja de Fernando Cerimedo, Nadia Beller.

"Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento. Motivan mi decisión razones estrictamente personales, agradeciendo mis designaciones y la confianza que usted me depositara", señaló Vilches en la carta presentada ante el ministro de Salud, Mario Lugones.

Renuncia Alejandro Vilches

Vilches había quedado a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad el 4 de febrero de este año. Previamente, fue el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la investigación por presuntas irregularidades, sobreprecios y coimas en el organismo que encabezaba Diego Spagnuolo. Finalmente, en diciembre del año pasado el Gobierno decidió disolver la ANDIS, mientras avanza la investigación judicial.

Asimismo, durante la gestión de Javier Milei, Vilches se había desempeñado como secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud.

La salida del funcionario se da en medio de una semana con novedades en la investigación por ANDIS. Una auditoría realizada sobre el organismo detectó una diferencia de $158 mil millones entre los registros de deuda.

El informe analizó el funcionamiento del organismo hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que fue desplazado de su cargo el entonces titular, Diego Spagnuolo. La revisión incluyó, entre otros puntos, pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas.

Spagnuolo y Milei

El "desfasaje" de más de $158.700 millones surgió al comparar la información proporcionada por dos áreas centrales de la agencia: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS).

La primera tenía a su cargo los registros presupuestarios y contables, mientras que la segunda intervenía en programas vinculados con el acceso a prestaciones y servicios de salud, entre ellos Incluir Salud.

A su vez, este miércoles está fijado que Nadia Beller, expareja del exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, declare desde Bolivia en el marco de la Causa ANDIS. Luego del intento de asesinato en su contra el pasado 17 de agosto, por lo que Cerimedo permanece detenido, la abogada había dicho que Cerimedo y su esposa, Natalia Basil, fueron quienes filtraron los audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, que terminaron dando lugar a la investigación judicial que involucra a altos funcionarios del Poder Ejecutivo.

La medida fue solicitada por el fiscal federal Franco Piccardi, quien pidió que Beller esté acompañada por representantes del Ministerio Público boliviano.

En una entrevista realizada mientras permanecía internada, la abogada afirmó: "Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado".

Ahora, el contenido que quedó bajo custodia de la Fiscalía boliviana podría llegar al expediente argentino. Jerjes Justiniano Atalá, abogado de Beller, explicó que, si el fiscal Piccardi lo considera necesario, podría pedirle a la Fiscalía de Bolivia acceso a los archivos.







