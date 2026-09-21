Cinismo: Bullrich infantilizó a Milei, le tiró a Milei y destapó la movida electoral libertaria

Patricia Bullrich volvió a demostrar que, cuando detecta olor a crisis, cambia el tono, endurece el discurso y empieza a tomar distancia del Gobierno al que todavía pertenece. En una entrevista con LN+, la senadora salió con los tapones de punta contra Javier Milei por el ajuste en Discapacidad, contradijo al jefe de Gabinete, Diego Santilli dejándolo por el piso, defendió a Lali Espósito y pidió eliminar las PASO de cara a 2027.

Bullrich fue contundente al referirse al recorte incluido en el Presupuesto 2027 con varias preguntas retóricas una tras otra dejando su postura clarita como el agua: "¿Qué hacemos? ¿Chocamos tres veces con el mismo tema? Este es un tren que viene de frente para chocarnos. Podemos resolver este tema, entonces, ¿por qué no buscamos soluciones en vez de esto que parece una provocación? ".

Patricia Bullrich

La frase expuso una fractura dentro del oficialismo. La senadora recordó que el conflicto por Discapacidad ya había generado una crisis política el año pasado y cuestionó que el Gobierno vuelva a enviar una propuesta similar al Congreso. "Hablemos de los afectados por el tema de discapacidad. Este fue un tema que el año pasado nos generó una enorme ingobernabilidad. Tuvimos una crisis política muy fuerte: subió el riesgo país, la inflación", señaló.

Bullrich anunció que intercederá personalmente ante Milei para intentar modificar la iniciativa. "Este es un tren que viene de frente para chocarnos. Podemos resolver este tema, entonces, ¿por qué no buscamos soluciones en vez de esto que parece una provocación? Lo voy a hablar con el Presidente y lo va a entender porque es bilardista ", afirmó.

Diego Santilli

La ministra también desmintió a Santilli, quien había asegurado que el tema había sido tratado en la mesa política del Gobierno. "Estuve el martes en la reunión de la mesa política y se habló en general del presupuesto: se presentaron las pautas macro del presupuesto, pero de esto no se habló. Martín Menem tampoco sabía nada y él se quedó tres minutos más que yo. No es cierto que se habló después y lo voy a hablar con Santilli", sostuvo.

Bullrich dijo que no busca pelearse con nadie, pero dejó una pregunta venenosa sobre la mesa: " ¿Qué se busca, que el presidente vete eso y se desgaste? No entiendo la razón de enviar lo mismo que ya tuvo dos fracasos en el Congreso".

La senadora oficialista que bancó a "Ladri Depósito"

La dirigente también se refirió al video que había publicado y que fue interpretado como una señal de ruptura con los hermanitos Milei. "Me encanta Lali, como canta, sus expresiones, sus maneras de expresarse políticamente, bueno, eso hay que separar", afirmó.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" 🎶 pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

La frase fue una cachetada simbólica al ecosistema libertario, que convirtió a Lali Espósito en una de sus enemigas culturales preferidas. Mientras Milei y su entorno atacaron durante años a la cantante, Bullrich decidió separar la música de la política y reconocerla públicamente.

La eliminación de las PASO y la rosquita de fondo

Bullrich también insistió con la eliminación de las PASO, una reforma electoral que el oficialismo busca aprobar antes de las elecciones de 2027. "Si te pones de acuerdo, vas a suspender las paso. Si no te pones de acuerdo, no las vas a poder suspender. Se necesita construir una coalición política que se ponga de acuerdo", explicó.

Patricia Bullrich y Mauricio Macri

La senadora contó la verdad de lo que pasó con el PRO y fue clara: "Nosotros las queremos suspender, eliminar. Sí tiene que haber un sistema de elección de candidatos, esa es la base de los partidos políticos, pero las PASO desgastan mucho a los partidos políticos, yo gané unas PASO pero el PRO quedó desgastado ".

Bullrich cerró con una confesión que resume toda su jugada: "Para mí es muy importante que el proyecto reelija. Todos los proyectos que intentaron, con muchas diferencias pero dentro de lo que puede ser un liberalismo republicano, no lograron reelegir . Si yo me presento o me quedo a donde estoy creo que no es importante ahora".

Lo más importante es que el cambio y el esfuerzo se sienta en la vida de cada argentino.



Vamos a seguir sacando leyes que transformen la Argentina, defendiendo este rumbo, señalando lo que podemos hacer mejor y trabajando para que este proyecto siga adelante y sea reelecto. pic.twitter.com/OvQmaI7qLd — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 21, 2026

No es importante, dice Patricia Bullrich, si ella se presenta o se queda donde está. Lo importante es que el proyecto sobreviva, que no se estrelle contra el tren de Discapacidad y que llegue entero a 2027. Mientras tanto, ella ya se ubicó en el andén: cerca del Gobierno, pero lo suficientemente lejos como para no quedar debajo de las vías si el choque finalmente ocurre.