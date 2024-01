Al oficialismo no le dieron los números y pateó el debate de la Ley Ómnibus para el martes que viene

El plan del oficialismo de darle debate al dictamen aprobado este miércoles para tratar la Ley Ómnibus el jueves y el viernes, fue suspendido luego de que perdieran apoyo parlamentario rápidamente, a partir de las amenazas que lanzó a las provincias el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y los cambios que hicieron al borrador que presentaron en la madrugada a los jefes de bloque. El debate se hará el otro martes, por lo que habrá más días para las negociaciones con el fin de aprobarlo.

Cabe recordar que en la madrugada habían logrado un dictamen de mayoría de 55 firmas, con 34 de acuerdo parcial por parte de los llamados "dialoguistas" que integran el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), y Hacemos Coalición Federal (HCF), mientras que la oposición de Unión por la Patria (UP) presentó el propio con 45 para rechazar al proyecto oficial.

Las amenazas de Luis "Toto" Caputo a las provincias, perjudicaron las negociaciones en el Congreso.

Durante el transcurso de la jornada, las denuncias por parte de muchos de los dialoguistas que firmaron, acerca de cambios prometidos que no estaban y otras modificaciones que aseguraron que saldrían pero se mantenían, fueron el primer traspié que logró el dictamen. Aunque las declaraciones que hizo en sus redes sociales a la tarde el ministro de Economía, detonaron aún más las negociaciones.

"El déficit cero no se negocia. Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Javier Milei ayer, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias", advirtió en una primera publicación el ex secretario y ministro de Finanzas de Mauricio Macri. "Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico", continuó en un segundo posteo.

El tuit de Luis "Toto" Caputo en donde presiona a los gobernadores para que los legisladores de las provincias aprueben la Ley Ómnibus

Esta amenaza directa encontró un interlocutor en Miguel Ángel Pichetto, líder de la bancada en diputados de HCF. "El ministro de Economía, que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos", advirtió el peronista disidente en su Twitter.

Como condimento extra también afectó la enorme demostración de fuerza que significó la movilización y el acto del primer paro general, a sólo 44 días de gobierno, que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT), pero al cual también adhirieron desde la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y los partidos del Frente de Izquierda Trabajadores Unidad (FITU), entre otros sectores opositores.

Martín Menem deberá negociar hasta el próximo martes para lograr que el proyecto prospere.

Los dialoguistas firmaron un cheque en blanco del que ya están arrepentidos. El titular de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Martín Menem, tendrá mucho trabajo para hacer para lograr que el apoyo de estos espacios vuelva a ser el factor que logre que los proyectos del oficialismo prosperen en el Congreso.