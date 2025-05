Después del paro de colectivos, la UTA logró una aumento paritario del 7,7% para los trabajadores

En un contexto donde las luchas sindicales cobran cada vez más relevancia, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) logró una significativa victoria para los trabajadores de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras intensas negociaciones y una medida de fuerza que paralizó el servicio la semana pasada, alcanzaron un acuerdo paritario que establece un aumento salarial del 7,7%. Este incremento se sitúa muy por encima del 1% mensual propuesto por el Gobierno nacional, marcando un hito en la defensa de los derechos laborales.

La negociación no fue sencilla. La UTA, liderada por su secretario general Roberto Fernández, presionó con firmeza para obtener una recomposición salarial justa. La medida de fuerza del 6 de mayo fue un claro mensaje de que los trabajadores no estaban dispuestos a ceder ante ofertas insuficientes. Así se logró no solo el aumento inmediato sino también un compromiso para revisar las condiciones salariales en junio, asegurando que los sueldos se ajusten al ritmo de la inflación y los costos crecientes del sector.

Roberto Fernández, titular de la Unión Tranviaria Automotor (UTA).

Este acuerdo, firmado con las principales cámaras empresarias del transporte automotor como la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) y la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), representa un avance significativo. Aunque la empresa Dota, la mayor del sector, no firmó el convenio, estará obligada a cumplirlo dado que los convenios colectivos homologados tienen fuerza de ley.

El aumento salarial no solo eleva el sueldo básico a $1.300.000 a partir de junio , sino que también mejora las condiciones de los viáticos diarios, que subirán a $9.300 desde este mes y a $9.700 desde junio. Esta mejora salarial es una clara señal de que la lucha organizada puede superar las expectativas impuestas por pautas gubernamentales más restrictivas como las que implementa Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo.

En un clima político donde las paritarias nacionales apenas alcanzan el 1%, este logro de la UTA resalta la importancia de la unidad y la movilización en la defensa de los derechos laborales. Este acuerdo no solo beneficia a los choferes de colectivos del AMBA, sino que también envía un mensaje claro a otros sectores sobre el poder de la acción sindical bien organizada.

La cláusula de revisión pactada para junio es otro aspecto clave del acuerdo, ya que permite ajustar nuevamente los salarios en función de las condiciones económicas cambiantes. Esto garantiza que los trabajadores no queden rezagados frente a posibles aumentos inflacionarios futuros.

Tras el paro de colectivos, la UTA logró un aumento de salarios

El aumento paritario del 7,7% conseguido por la UTA es más que un simple ajuste salarial; es una victoria política y social que refuerza la importancia de las organizaciones sindicales en la defensa de los derechos laborales. La lucha por los derechos laborales sirve, y este acuerdo es prueba contundente de ello.

La CGT denuncia la pérdida del poder adquisitivo

En este contexto, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado contundente en el que acusa al gobierno de Javier Milei de implementar políticas que profundizaron la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores argentinos. Bajo el título "17 meses perdiendo derechos", la central sindical expuso cifras alarmantes que reflejan el impacto negativo de las medidas económicas adoptadas desde la asunción del mandatario en diciembre de 2023.

Allí señalan que el gobierno nacional utilizó los salarios como "ancla" para ajustar la economía, negándose sistemáticamente a homologar paritarias que superen la inflación proyectada. Esta política generó un deterioro sostenido de los ingresos laborales y jubilaciones, afectando directamente a millones de familias trabajadoras: "El bienestar de las familias trabajadoras no es variable de ajuste, es condición para hacer crecer la Argentina", enfatizaron.

El comunicado de la CGT

Entre los datos aportados por la CGT, se destaca la pérdida de 185.000 puestos de trabajo formales en menos de dos años de gobierno . A esto se suma un incremento notable en la informalidad laboral, con más de 404.000 empleados sin acceso a derechos básicos como aportes jubilatorios, obra social, aguinaldo y vacaciones pagas.

Por otro lado, el informe detalla que el Salario Mínimo Vital y Móvil se sitúa actualmente en 308.200 pesos, mientras que la jubilación mínima alcanza los 296.481,74 pesos . Estas cifras resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas en un contexto inflacionario que golpea con fuerza al bolsillo de los argentinos, lo que llevó a una caída del 8% en el consumo en supermercados, un indicador clave que evidencia el impacto directo sobre los hábitos de compra y la capacidad adquisitiva de la población.

Los datos aportados por la CGT

El comunicado también subraya que más del 65% de los trabajadores destina la mayor parte de su sueldo a compras en supermercados , lo que refleja una concentración del gasto en bienes esenciales y una disminución en el acceso a otros bienes y servicios. Esta realidad pone de manifiesto una creciente desigualdad económica que afecta especialmente a los sectores más vulnerables.

La CGT advirtió: "Con Milei los trabajadores seguimos perdiendo: menos poder de compra y menos empleo registrado", sentencia el texto. En su comunicado, la CGT exige que se priorice la recuperación del poder adquisitivo y se garantice el acceso a empleo formal y digno para todos los trabajadores: "El salario no puede seguir siendo utilizado como herramienta de ajuste. Es momento de construir un modelo económico que priorice a quienes sostienen día a día el país con su trabajo", expresaron.