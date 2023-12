¿Avance contra la libertad de prensa o un negociado con "X" y Elon Musk? El detrás de las censuras durante la jura

Ni bien recibió el bastón presidencial, Javier Milei publicó 12 decretos comunes y uno de necesidad y urgencia (DNU) que achicarán el Estado y prepararán a la Nación para empezar con la era de las privatizaciones. En ese decreto se hacen efectivos la reducción de 21 ministerios a 9 quedando, los siguientes para la gestión libertaria: Comercio Internacional y Culto; Justicia; Seguridad; Capital Humano; Interior; Relaciones Exteriores, Defensa; Economía; Salud e Infraestructura.

Lo que llamó la atención es el artículo 2 del DNU 8/2023: "Las tareas necesarias para posibilitar la actividad del Presidente de la Nación serán atendidas por las siguientes Secretarías Presidenciales que enumera: General; Legal y Técnica; Comunicación y Prensa". Es decir, la prensa y comunicación del nuevo presidente estarán manejadas por personas de su arco político teniendo así la potestad total de la comunicación durante los cuatro años de gobierno libertario.

El gabinete de Ministros que juró a puertas cerradas y sin medios de comunicación

Este punto preocupa a trabajadores y trabajadoras de radio, televisión y prensa escrita porque queda a las claras que todo pasará primero por las manos de Belén Stettler, designada como secretaria de Comunicación. Es ella quien podrá blindar lo que se quiera ocultar, editar información para que llegue "limpia" a los espectadores y claro, modificar los hechos hasta que quepan cómodamente a favor del gobierno de Milei.

¿Sorprende? No, no sorprende. Desde que el líder de La Libertad Avanza (LLA) lanzó su candidatura a presidente, y se presentó en las elecciones primarias PASO, cientos de medios de comunicación quisieron asistir al búnker del espacio libertario pero fueron vetados por no estar en la misma línea ideológica que la de Milei (BigBang fue uno de esos medios). Lejos de mejorar la situación, se profundizó con el veto de los medios para la primera vuelta de los comicios y también para el ballotage.

40 años de democracia: en silencio, con censura y blindaje comunicacional

Desde el '83 con el advenimiento de la democracia, todos y cada uno de los gobiernos transmitieron la asunción y jura de los ministros que formarán parte de su gabinete presidencial desde el Salón Blanco de la Casa Rosada. Para Milei, esta ceremonia fue privada e "íntima" y de nuevo impidió la democratización de la información de actos públicos.

Otra de las celebraciones fue la gala del Teatro Colón que cada cuatros años se televisaba para que todos y todas pudieran ver quiénes estaban invitados, cuáles son las personas que acompañan al nuevo presidente y claro, la fastuosidad o la austeridad del evento.

Una de las fotos que trascendió de la gala en el Teatro Colón

Una vez más ninguna persona pudo ver el evento porque ningún medio de comunicación se pudo acercar. Sólo 24 horas de gestión de Milei ya pueden dejar ver el blindaje comunicacional y la persecución de ideológica en los medios que acompañarán el tiempo que dure la gestión libertaria argentina.

Sin embargo, hay alguien que sí accede, que sí ve, que sí puede comunicar: Iñaki Gutiérrez, que también... es el único que factura. El joven rubio y libertario que se jacta -cada vez que puede-sobre su poder de injerencia en la comunicación a través de redes sociales del presidente y lo demostró transmitiendo en exclusiva la jura de la nueva ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Iñaki Gutiérrez

Gutiérrez se regodea en la buena relación que tiene su líder político con el magnate Elon Musk: "Javier Milei acaba de hablar con Elon Musk y lo invitó a la Argentina. Volvemos a integrarnos al mundo", expresó en su último posteo sobre el tema.

Todo parece cerrar: poderosamente, Musk compró Twitter y lo volvió "X", con esa acción le devolvió la cuenta al ultraderechista estadounidense Donald Trump (le habían cerrado la cuenta por impulsar un ataque masivo al Capitolio tras perder las elecciones con Joe Biden) que pudo seguir repartiendo por el mundo su discurso antiderechos.

Pero eso no es todo. Eugenia Rolón, otra de las encargadas de las redes sociales de La Libertad Avanza, fue quien tuvo la "exclusiva" de la jura de Karina Milei. La joven transmitió en vivo desde su cuenta de "X" cuando "el jefe" -tal y como la llama el presidente- asumió la secretaría General de la Presidencia de la Nación; capitalizando así no sólo la audiencia, sino monetizando en simultáneo para sus redes sociales. Censura, negocio o un combo de ambos.

Rolón es la novia de Iñaki Gutiérrez, otro joven libertario que es una pieza clave en el manejo de las redes sociales de ese espacio. Ambos fueron los únicos autorizados para difundir algunos momentos de la jura de ministros a través de sus cuentas en las redes sociales.

Preocupación en el sector: qué dicen los comunicadores

Una de las primeras en poner el grito en el cielo fue Viviana Canosa que supo ser la primera en las líneas libertarias, pero luego se peleó a muerte con Milei. En su cuenta de X (antes Twitter) expresó: "¿Cuál es la razón por la que no se pudo ver en vivo la jura de ministros? ¿Y ahora? ¿Por qué no se puede ver en vivo lo que está sucediendo en el teatro Colón?".

Patricia Chaina, periodista de Página 12 le dedicó una nota entera al tema, expresando preocupación por los años que quedan de gestión y resaltando que en 40 años de democracia no hubo situación similar.

La queja de Nicolás Wiñazki

"Una pena: La libertad retrocede", expresó Nicolás Wiñazki periodista del Grupo Clarín que tomó la misma postura de su colega Ignacio Ortelli (que trabaja en el mismo grupo) que expresó indignado en sus redes sociales: "Inédito: por primera vez, la prensa acreditada no puede acceder al Salón Blanco a la jura de ministros. Tampoco será transmitido en vivo. Luego se difundirán imágenes. La explicación es todavía más polémica: 'Quisieron una ceremonia íntima'. Es UN ACTO PÚBLICO DE GOBIERNO. MAL", dijo contundente.

Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SipreBa) ya vienen advirtiendo sobre la situación de censura a la libertad de prensa. Esta vez, los trabajadores organizados se expresaron en un comunicado: "Expresamos nuestra preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de no difundir la jura de ministros e impedir el acceso de la prensa en dicha ceremonia" y recordaron: "Esta inédita medida se suma a las restricciones que sufrieron las y los reporteros gráficos durante la asunción presidencial, en la que por primera vez en 40 años de democracia no pudieron acceder al recinto parlamentario, tal como expresó la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA)".

Trabajadores de prensa sindicalizados

Desde el sindicato también expresan preocupación por la manipulación previa de la información: "Los equipos técnicos de los canales de televisión no tuvieron ningún tipo de participación en la grabación ni en la edición (...) los medios tuvieron que aceptar recibir un material editado por el equipo del presidente para poder concretar las entrevistas, algo que interfiere fuertemente en el libre ejercicio del periodismo".

Advirtiendo sobre el caso, proponen que se revise la situación instando a: "La necesidad de que se permita el libre ejercicio del periodismo, fundamental para el derecho a la comunicación, la libertad de expresión y la democracia".