"Mañana haremos los anuncios económicos": la primera conferencia de Manuel Adorni, el vocero de Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, realizó su primera conferencia de prensa ante medios en su nuevo rol y adelantó que los anuncios económicos esperados se darán recién el martes. "Está claro que se vienen tiempos de cambios, que serán complejos, y donde espero poder ir explicando paso a paso lo que viene en esta Argentina. Una desordenada, donde tal vez nos ha ganado por un tiempo la decadencia y se ha perdido en parte lo que fue esa Argentina que siempre describió Milei, pujante, que hoy poco ha quedado de ella", aseguró ante la prensa.

"Ayer, en el discurso del presidente Milei quedó claro el trazo de lo que van a ser estos cuatro años de gobierno. El camino es cambiar esta Argentina de decadencia, con 45 por ciento de pobres, con una inflación que tenemos hace 21 años, o que en realidad la política ha generado y que parece que no podemos salir. Ha llegado el momento de salir y esa es la decisión del Presidente", reveló Adorni.

Luis Caputo todavía no definió el horario de los anuncios que dará el martes.

"Que este sea el inicio de un Argentina distinta, del mérito, donde no tengamos que sufrir la pobreza, la indigencia, que nos abramos al mundo. Y como pilares principales, este nuevo contrato social al que se refirió Milei, que básicamente encarna el respeto por la ley, las libertades individuales, la propiedad privada, englobado en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo", recordó antes de las preguntas.

"Mañana haremos los anuncios económicos", reconoció el vocero. Además dijo que el encargado de brindarlos será el ministro de Economía, Luis Caputo. "Estamos todos muy preocupados por la Argentina. Entendemos la ansiedad de saber qué es lo que viene. Mañana está por definirse el horario", añadió.

Javier Milei fundamentó el ajuste en su discurso inaugural.

"Los desafíos económicos son enormes. El sistema tributario argentino es uno de los grandes desafíos. Todos sabemos que el entramado impositivo argentino es inviable tal como lo conocemos. Por supuesto que la Argentina vive en un estado de emergencia. El tema de la inflación es uno de los temas centrales que le preocupa a la gente", aceptó Adorni.

"Está claro que es una decisión del presidente, cambiar de raíz este esquema siniestro, por ponerle una definición dura, de lo que viene pasando en la Argentina, de un sector de privilegiados versus un montón de gente que la está pasando muy mal, porque hubo una dirigencia política que durante décadas no pudo resolverle los problemas más elementales como es la alimentación, educación o cuestiones de dignidad básica que muchos argentinos no están pudiendo cubrir", señaló el vocero.

Manuel Adorni dio su primera conferencia de prensa como vocero.

Ante la preocupación manifestada por la prensa respecto a los trabajadores del Estado, el vocero afirmó que "al empleado público hay que ponerlo en valor. Es la decisión de Milei". "La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, es necesaria. Muchas veces ha sido dejada de lado y lo que vamos a combatir es lo que se denomina el empleo militante, que está por una cuestión política y que no aporta nada, no sólo que no aporta, sino que quita, porque le quitó productividad, salario y funciones al empleado que quiere trabajar, que daría su vida por el Estado y que defiende a la Argentina como debe", señaló Adorni.+

"Nadie de la planta pública que tenga un trabajo que aporte valor va a tener que tener ningún tipo de preocupación de nada. Esto tiene que quedar claro: el presidente Milei viene diciendo cuáles son sus ideas y es por lo que el pueblo argentino lo puso en la presidencia de la Nación, vino a cambiar la Argentina. Esta lógica de premiar al que no trabaja con los mismos premios que se le dan al que sí trabaja, es una injusticia se va a terminar", aseguró el vocero antes de terminar su mensaje.