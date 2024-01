Bullrich amenazó a los estatales que se adhieran al paro de la CGT: "Se les descontarán los días de paro"

Días antes del comienzo del 2024, el Comité Central Confederal de la CGT había confirmado que habrá un paro general el 24 de enero en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica y la extensa Ley Ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso y que ya cosecha más de 60 los amparos en su contra. Vale destacar que hasta el momento, ninguno logró frenar toda la reforma y solamente tres cautelares lo hicieron respecto a las reformas laborales.

En medio de este contexto fue que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a su segunda casa y sentada en el living de LN+ detalló que se establecerá una línea telefónica para que trabajadores denuncien a quienes los "obliguen" a parar durante la jornada de lucha convocada por la CGT. Además, la funcionaria adelantó que el Estado le descontará el día a quienes se adhieran a la movilización y motivó a los empresarios a tomar estas mismas medidas contra sus empleados.

Para Bullrich, el paro general de la CGT -cuya última movilización había sido en mayo de 2019- es simplemente para "jorobar a la gente". "Ojalá que los empresarios tomen decisiones. Descuenten los días de paro. En el Estado lo vamos a hacer", advirtió. La ministra anunció además que va a abrir la línea 134 para denunciar a aquellos que obligan a los trabajadores a ir a las marchas y consideró que si los trabajadores bancan al Gobierno, deben ir a trabajar.

Por otra parte, defendió el proyecto económico del presidente y señaló que "con ideas claras, con shock, sin temor y sin negociar, el gobierno avanza". A su vez, sostuvo que la inflación "va a ser mucho más grande" en los próximos meses porque es necesario "estabilizar" la economía. De acuerdo con Bullrich, el índice de inflación del primer mes de gestión del presidente Milei, que fue del 25,5%, según el INDEC, es completa responsabilidad de la gestión de Alberto Fernández.

Incluso, manifestó que "el país durante el gobierno de Alberto (Fernández) generó una inflación que la enterró en un pozo y le mintió a los argentinos de acuerdo a la inflación existente". "Voy a plantear que todos los trabajadores que quieren acompañar al gobierno y no quieren parar el país, salgan a decir que ellos quieren trabajar. Que no les impidan hacerlo. Y que no les cierren la puerta de la fábrica. También los empresarios que pongan un poquito lo que tienen que poner sobre la mesa", dijo.

Luego, opinó sobre el tratamiento del proyecto de Ley Ómnibus en la Cámara baja: "Los diputados del PRO van a votar masivamente esta ley. Hablo con todos y todos están en decisión de votar y acompañar. Yo creo que la ley va a salir bien y, por lo que vi en el Congreso, la única oposición es el kirchnerismo y la izquierda. Los otros los vi con ganas de apoyar fuertemente la ley", analizó. Finalmente, la ministra defendió la eliminación del Instituto Nacional del Teatro y del Instituto Nacional del Cine, contemplados en el proyecto de ley Bases. "Hace años hay un sector que se construyó un mundo alrededor de institutos como el instituto del cine y teatro, en donde se alimenta mucho al instituto y le dan poco a la cultura", afirmó Bullrich, quien además compartió un video donde hizo un balance de su primer mes de gestión.