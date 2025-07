La China, el peluquero y el suéter verde: así es la trama que enfrenta a Wanda Nara con Mauro Icardi

Como se anticipaba, "el silencio que antecede la tormenta" terminó por desatarse en el Chateau Libertador el viernes 27 de junio, cuando Mauro Icardi ingresó al edificio para buscar a sus hijas, Isabella y Francesca, con autorización judicial para pasar una semana con ellas. Si bien la orden judicial indicaba que las menores debían retirarse del domicilio de Wanda Nara a las 11 de la mañana, fue recién 10 horas después y con intervención de la Justicia, el SAME y la Policía, que el futbolista logró llevárselas.

En medio de un clima tenso, comenzaron a circular distintas versiones. Un cronista de Intrusos relató: "Están en el departamento, no quiere saber nada con que Mauro se las lleve. Insiste con este temor de que no pueda volver a encontrarse con las nenas. La más pequeña es la que tiene más temor de irse con su papá y la grande está más segura. Pero está confirmado que Wanda no quiere entregar a las nenas".

Según trascendió, Wanda temía que Icardi se las llevara a vivir a Turquía, una posibilidad que cobró fuerza luego de que la mediática declarara públicamente haber recibido amenazas de su ex pareja con trasladar a las niñas a otro continente. Otras versiones indicaban que las menores no querían irse, e incluso circuló en redes un video donde se ve a la hija menor llorando desconsoladamente al respecto.

Otro rumor fuerte apuntaba a un motivo más específico: Isabella no querría dejar el hogar materno por la incomodidad que le generaría convivir con la nueva pareja de su padre, la China Suárez, y su entorno. Según trascendidos, la nena habría dicho angustiada: "El peluquero de la China duerme en mi cama. No quiero estar con toda esa gente. Yo no quiero convivir con toda esa gente".

Firme en su postura, Icardi y sus abogadas esperaron en el lobby del edificio hasta que la licenciada Fernanda Mattera hablara con las menores, el SAME atendiera a Wanda y la policía le notificara que debía entregar a sus hijas o enfrentaría consecuencias legales. Finalmente, el delantero se retiró con las niñas alrededor de las 9 de la noche.

Aunque las redes sociales no aportaron demasiadas pistas, Yanina Latorre, siempre al tanto del detrás de escena, dio información clave desde sus historias de Instagram: "La nipona ya se incorporó 'paulatinamente'. Mi pregunta es, ¿qué sería paulatinamente, no?", ironizó, en referencia a la orden judicial que exige a la actriz integrarse de forma gradual a la rutina familiar. "Por ahora todo tranquilo. O sigue así y es todo felicidad... o ya están pergeñando algún plan o denuncia macabra. Milagrosamente, Wanda habló con sus hijas y todo tranquilo. No hubo ni drama. Las niñas están contentas y sin angustias", añadió sobre la actitud actual de la China Suárez.

Las imágenes que publicó Mauro Icardi en sus historias de Instagram

Del lado de Icardi, su entorno aseguró que las nenas están felices, y que al llegar a su casa, su papá las sorprendió con regalos de sus viajes por Miami, Milán y Turquía. Sin mostrar fotos con sus hijas, el futbolista optó por compartir dos historias en Instagram: una de Johnny Depp levantando el puño tras su juicio mediático, y otra de él mismo en la cancha del Galatasaray, también con el gesto de victoria.

Tras esas publicaciones, se viralizó nuevamente un audio de Wanda Nara, donde acusaba a Icardi de enviarle mensajes encubiertos a través de sus posteos, sin que su actual pareja lo note: "¿Vos sabés la cantidad de cosas que él está haciendo que la China no se da cuenta? Las canciones que sube, la ropa que se pone, los gestos que hace, las fotos, todo lo que hace, lo hace dedicado a mí", decía la empresaria en un mensaje de voz dirigido a Pepe Ochoa.

"Cada frase, cada posición, el suéter verde que usó para entrar a la cancha el último día, es un suéter especial para nosotros por una situación especial. Se lo puso para entrar a la cancha. O sea, flaco, hacete ver", agregaba en el mismo audio. Casualmente, en la última publicación del futbolista, los usuarios notaron que lucía ese mismo suéter verde mencionado por Wanda, alimentando las sospechas de que se trataba de una nueva indirecta hacia ella.