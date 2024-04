Bullrich anticipó que activará el protocolo "antipiquetes" y denunció que la marcha busca "poner en jaque al Gobierno"

A la espera de que inicie la Marcha Federal Universitaria en contra del "ajuste presupuestario" de las universidades y en defensa de la educación pública, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que activará el protocolo de seguridad en la movilización que contará con la presencia de estudiantes y docentes. Además, la funcionaria dio su opinión sobre la convocatoria que también contará con la presencia de la CGT, legisladores y dirigentes de la oposición: "Es una marcha compleja, donde muchos intereses se juntan para querer poner en jaque al Gobierno". Por eso, anticipó que se tomarán precauciones.

Estudiantes, opositores y la CGT marchan a Plaza de Mayo en defensa de universidades

Sin ir más lejos, Bullrich confirmó que las fuerzas federales trabajan en coordinación con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para monitorear la medida de protestas y la activación del protocolo. "Vamos a respetar el protocolo que hemos planteado, en el marco del tipo de marcha que encontremos hoy en la calle. Llamo a la reflexión porque el país entero está en un momento en el que debe ajustarse. Esto lo saben los estudiantes y profesores. Es una marcha rara", aseguró la ministra.

Para la funcionaria, "hay demasiados intereses que se juntan" en esta movilización en reclamo por un mayor presupuesto. "En los últimos días se les ha dado un presupuesto importante a las universidades y la verdad es que todos los sectores de la sociedad están necesitando tener un presupuesto menor porque todos necesitamos salir de la crisis brutal que la Argentina está. Es necesario que todos los sectores comprendan el momento histórico", remarcó.

Y agregó: "Ayer lo dijo el Presidente bien clarito: necesitamos tener déficit cero, bajar la inflación para comenzar a crecer. "Ese camino no se tuerce más allá de los Massa, los Kicillof, la CGT y la CTA, y el elenco estable que hoy se va a movilizar. No importa cuántos sean porque hay millones de estudiantes que comprenden muy bien lo que el Gobierno está haciendo".

Finalmente, la ministra se refirió a la presencia del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien anticipó junto a su gabinete que dará el presente al igual que el titular de la UCR, el senador nacional Martín Lousteau, en la marcha y los acusó de irresponsables y de "bloquear el camino" del Gobierno. "Me parece una falta total y absoluta de responsabilidad, de asumir que el país necesita salir de la crisis permanente que nos ha llevado a este nivel de pobreza. Queremos salir de la pobreza, encontrar un camino y quieren bloquearte ese camino. Vamos a seguir adelante, es un auto sin marcha atrás", concluyó.

Patricia Bullrich

Los dichos de la ministra no pasaron desapercibidos y quien salió a cuestionarla fue Pablo Domenichini, rector de la Universidad de Guillermo Brown. "Queremos marchar en paz, pero poner en visibilidad una situación critica que estamos viviendo las universidades. Bienvenidos sean después los apoyos de un amplio abanico de sectores sociales, organizaciones sindicales, de partidos políticos, de expresiones culturales, periodistas, artistas, que van a marchar junto a los universitarios", resaltó.

De acuerdo con Domenichini, la "única consigna" de la marcha es y será "la defensa de la universidad pública argentina para poner el valor lo que significa". "Ese orgullo que le da a la mayoría de la sociedad tener una educación superior de excelencia, gratuita, que le permite al hijo del trabajador pensar en un futuro mejor", expresó y advirtió que "no puede existir una situación de ahogo tal que no permita que las instituciones puedan seguir funcionando".

Al igual que el resto de las autoridades de las universidades, Domenichini aseguró que se están achicando cursos, no están pidiendo renovar mobiliarios y algunos, inclusive, no son capaces de pagar las facturas de energía. Recordemos que Emiliano Yacobitti había detallado que "la tarifa de luz de la UBA vino con un aumento del 577%". "El presupuesto no solo no reconoce ese aumento, sino que, tomando todos los aumentos que el Gobierno propone, implica un recorte efectivo del 61%", había dicho.

En ese contexto, el rector de la Universidad de Guillermo Brown habló del aumento del 70% que ya fue abonado por el Ministerio de Capital Humano en el cronograma de pagos. "(La marcha) Es también para que el Gobierno cambie su actitud. Empezaron diciendo que no entendían el motivo de la marcha; después que se adoctrina en las universidades; luego vino el problema de que no se dejan auditar, y el día de ayer terminaron reconociendo que había que actualizar los gastos", manifestó.

La marcha será en defensa de la educación pública

Finalmente señaló que las universidades se auditan "todo el tiempo" de forma interna y externa. "Hoy está en cero la transferencia para la asignación de programas específicos, como por ejemplo las universidades que tienen hospitales o escuelas de formación profesional", cerró.