Bullrich criticó las protestas en Misiones: "La policía no puede ser piquetera y hacer huelga"

Patricia Bullrich, a pedido del gobernador Hugo Passalacqua, participa del Comité de Crisis con autoridades de la provincia de Misiones en medio de la escalada en el conflicto que tiene a la policía acuartelada y docentes y personal de salud haciendo piquetes y cortando las rutas en reclamo de "salarios dignos". Es en este contexto que la ministra de Seguridad, devenida a vocera presidencial, se refirió al reclamo que están llevando adelante los miles de efectivos alrededor del Comando Radioeléctrico I (avenida Uruguay y Félix Bogado de Posadas) y de forma absurda, remarcó que "la policía no puede hacer huelga" y que debe trabajar todo el día, los 365 días del año.

Patricia Bullrich

La ministra, que viene de enviar "gendarmes, prefectos y Policía Federal" a Misiones tras un pedido del mandatario provincial, cuestionó el levantamiento policial y destacó que "hay que separar el conflicto que tiene la provincia con distintos sectores sociales, que es algo que debe resolver la provincia, con la sublevación de la policía". "La sublevación de la policía es algo inadmisible, algo total y absolutamente fuera de la ley", sostuvo la funcionaria.

Al mismo tiempo, reveló que el Gobierno habilitó un comité de crisis para asistir al gobernador Passalacqua con el envío de fuerzas federales para garantizar seguridad en las ciudades donde los oficiales protestan. "La policía no puede ser piquetera. Tiene que tener otros canales para seguir su salario. No se pueden robar patrulleros ni autos de criminalística. Es inadmisible. Por eso enviamos fuerzas federales", insistió Bullrich en declaraciones televisivas.

Según explicó, mantiene permanente contacto con las provincias limítrofes a Misiones para monitorear la situación y evitar una escalada del conflicto. "No ha habido movimiento en otras, solo una pequeña proclama en Corrientes, pero los ministros están en control total absoluto y no hay ningún contagio. Aunque tuviesen sindicatos no podrían hacer huelga. No pueden hacerlo porque eso indicaría que los ladrones vayan todos a la calle", reiteró la ministra.

Sigue el conflicto en Posadas

Por otro lado, durante la entrevista la extitular del PRO destacó algunas diferencias entre el gobierno del libertario y el de Mauricio Macri, del que también formó parte. Si bien aclaró que no tiene intenciones de "pelearse con Macri", admitió que en materia "planes sociales y en los piquetes no hubo voluntad de cambio". "Todo el mundo lo sabe. Salí en diez tapas de diarios diciéndole a Larreta que la terminara con los cortes y a Stanley que no aumentara los planes. No es nuevo", dijo.

Y agregó: "Eran dos temas que me tocaban de cerca porque hice un protocolo antipiquete y al otro día le pasaron la policía a la ciudad de Buenos Aires. Es un tema de voluntad política, de ir para adelante". Durante este miércoles, la ministra de Seguridad visita al oficial de la Policía Federal baleado por motochorros en la autopista Oeste, Lucas Buena, quien se encuentra internado en el Hospital Churruca de la Ciudad de Buenos Aires.

Los docentes también reclaman en Misiones

El episodio tuvo lugar el domingo por la tarde, cuando un dos ladrones lo interceptaron para robarle la moto y le dispararon ante el intento de hurto. Según los últimos partes médicos, hay riesgos de que Buena no pueda volver a caminar. En el ataque, su pareja, Noelia Velázquez, fue asesinada de un disparo.