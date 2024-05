El Gobierno ha confirmado que la llamada Ley Bases no se aprobará antes del 25 de mayo. El presidente Javier Milei confía en que el documento se firme, pero en una fecha posterior. Sin embargo, una nueva manifestación contra la política del libertario recorre las calles de Buenos Aires.

Ante la posibilidad negativa de aprobar la ley, Milei respondió: "Si no hay ley en mayo la habrá en junio, en julio". Pero el gobierno de La Libertad Avanza, no sólo no tiene aliados en el Senado, sino que tampoco tiene entre los ciudadanos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un plenario multisectoriales y militancia titulado "La Patria no se vende", organizado en el Polideportivo Municipal Thevenet de Florencio Varela.

Al acto asistieron 35.000 personas, coincidiendo en la abierta oposición a la Ley Bases. En su discurso, Axel Kicillof reveló el mecanismo de desarrollo de la recesión. Según el gobernador, todo empezó con la reducción de los programas gubernamentales, y después se redujo el presupuesto destinado a las provincias. A esto le siguió una fuerte devaluación de 120 puntos, que llevó a una disminución de los ingresos y provocó un descenso de la demanda y el consumo.

Estos factores provocaron un aumento del desempleo, despidos, paros de producción y cierres de fábricas. Kicillof también planteó la cuestión de la pobreza infantil. Criticó a Milei, afirmando que el número de niños y adolescentes en situación de pobreza ha aumentado en 20 puntos desde que es presidente. Subrayó que dejar a los niños sin escuela y a la gente sin acceso a los medicamentos es un crimen.

En su discurso, culpa no sólo al presidente, sino también a su círculo íntimo: "También prometían algo novedoso, pero, ¿qué tienen de novedoso Patricia Bullrich, Luis Caputo o Federico Sturzenegger?". Además, ironizó con que si el "Pacto de Mayo" no se firma este mes la reunión podría celebrarse simbólicamente el día de la Independencia de Estados Unidos: "Esto no es un pacto, pretenden que firmemos la plataforma de Milei, con la que no estamos de acuerdo. Ahora parece que ni siquiera se va a hacer en mayo. ¿Por qué no convocan el 4 de julio?".

Como parte del acto, se leyeron los 10 puntos del "Pacto con el Pueblo", que incluían la ampliación de la infraestructura social básica, el aumento de la inversión en seguridad, el fomento a los productores nacionales, entre otros. Luego, Kicillof pidió que levantaran la mano quienes estuvieran de acuerdo con ellos y por unanimidad se concluyó que el pacto con el pueblo, con 35.000 votos, se convertía en un compromiso público.

Esos diez puntos contemplan:

Defender los intereses de la provincia de Buenos Aires, respetando el federalismo: no hay provincias inviables, no hay bonaerenses ni argentinos de segunda. Promover la producción nacional, el empleo argentino con derechos y el desarrollo con inclusión. Fortalecer la salud pública, integrando el sistema para avanzar hacia un acceso equitativo y democrático. Defender y mejorar la educación pública y gratuita en todos los niveles; invertir y proteger el sistema científico y tecnológico soberano. Incrementar la inversión en seguridad, profesionalizar y equipar a las fuerzas policiales, coorddinando las acciones en materia social, educativa, el desarrollo social, el deporte junto con las organizaciones libres del pueblo. Poner a los recursos naturales de la provincia y del país al servicio del desarrollo nacional y del bienestar general, con tarifas razonables determinadas por los costos nacionales. Desarrollar y expandir la infraestructura social básica, que asegure la dignidad y estimule la integración y el desarrollo, a través de la inversión en obra pública y vivienda. Fomentar el arte, la cultura y las industrias culturales: nuestra historia, nuestra tradición, nuestra identidad deben ser políticas de estado. Gobernar de manera transparente y en favor de las mayorías. Construir un Estado presente, eficaz y cercano. Garantizar el derecho al futuro de nuestro pueblo.

Así, podemos concluir que a los argentinos sólo les va bien en los medios de comunicación estadounidenses, donde se elogia a Milei por el superávit de la economía. Detrás de las promesas y los éxitos económicos se esconde la dura y desesperanzada vida cotidiana de los argentinos.