Los papelones de Adorni: fake news, respuestas vacías y el operativo "sáquenme de acá" post conferencias

Manuel Adorni cumple una semana como vocero oficial de la presidencia de Javier Milei y como todo es muy intenso en el mundo de La Libertad Avanza, sus discursos también lo fueron. Desde promesas de anuncios tardíos hasta el intento de leer un discurso prefabricado y una mesa de Mirtha Legrand algo cuestionada, el nuevo funcionario dejó mucha tela para cortar.

A solamente tres días de haber asumido su puesto, el vocero nadó en dudas cuando la prensa le preguntó por las medidas económicas y, desde entonces, quiere que las preguntas sean rápidas, contundentes y le pidió a la seguridad de La Rosada ayuda a salir rápidamente para evitar ser abordado por la prensa una vez concluidas las conferencias.

Manuel Adorni con Mirtha Legrando.

Allí, en esa misma conferencia de prensa, Adorni disparó: "Les recuerdo a todos que prácticamente la mitad del país es pobre, que los salarios son bajos y que estamos en una situación crítica. Somos conscientes, que en este camino tenemos que apostarlo todo para sacar la Argentina adelante y era imposible hacerlo sin tomar las medidas que se han tomado".

Desde ese momento, sus apariciones públicas intentaron ser cada vez más controladas, hasta el punto de tener que leer un discurso escrito para evitar que se enredara con sus propias palabras, haciendo que además no pueda responder preguntas de forma adecuada.

El carraspeo en lo de Mirtha, los ojos atentos del pueblo

Es que luego de una ola de críticas por los aumentos en casi todos los rubros a partir de las medidas económicas lanzadas por el gobierno de Milei, el vocero presidencial enfrentó a Mirtha, que le planteó una incómoda realidad y le pidió que justifique las políticas de ajuste anunciadas por Caputo, ante los atentos ojos del actor Fernando Dente, quien le recordó que la clase media está cada vez más empobrecida.

Ante esas dos advertencia, Adorni carraspeó y sostuvo que el aumento constante de precios es un drama que la Argentina padece desde hace veinte años y que no es un problema de este gobierno en particular. "Hay que comprender que el desastre de los últimos 20 años transformó a la Argentina en catástrofe y Milei quiere terminar con eso. Tenemos una inflación de un 1% por día, y a este ritmo podemos tener un índice anual de más de 3.600 por ciento. Por eso lanzamos este plan de urgencia. Queremos evitar males mayores", explicó.

En este mismo sentido, el vocero insistió: "La fiesta hay que pagarla. Y acá se terminó porque el sistema está agotado", pero fue interrumpido por Mirtha con una importante pregunta: "¿No tienen miedo que la gente diga que estaba mejor antes? Porque les alcanzaba para vivir y ahora no", a lo que él no supo contestar más que con un tibio "no".

Además, el portavoz intentó responderle a Dente la simple pregunta de cómo evitará el Gobierno que la clase media ingrese a la pobreza y el intentó responderle con su visión del mercado y la demanda de la gente, haciendo un paralelismo extraño entre el populismo y los cortes de luz.

"El populismo por definición es un esquema político que te da hoy lo que en realidad deberías tener en un tiempo y a base de mucho sacrificio.. entonces a vos te dicen por ejemplo que 'yo te subsidio la luz' y en realidad para tener energía eléctrica vos la tenes que producir, eso tiene un costo, tiene inversión (...) en realidad son cosas que deberías tener a largo plazo y te las dan hoy, un dia te das cuenta de que eso no está funcionando. Eso es el populismo, hacerte creer que tenes cosas que no debería tener", explicó Adorni.

Fake News y confusión entre peso y dólar

El viernes, durante la conferencia de prensa matutina, el vocero presidencial aseguró que el gobierno dejará de pagar los cuadros asegurados que adornan la Quinta de Olivos debido a que representaba una suma importante de dinero que podrían ser destinados a otra cosa y hasta dio precisiones en dólares (bastante inciertas, por cierto) sobre cuánto costaba cada una, pese a que ya habían sido retiradas por Alberto Fernández el 7 de diciembre y devueltas a cancillería.

"La quinta de Olivos tiene cuadros que tienen un seguro por el que pagamos 2.600.000 dólares", aseguró. "La verdad es que con una Argentina pobre, con 1.300.000 niños indigentes, o sea, con 1.300.000 niños menores de 14 años que no se alimentan como corresponde, resulta absolutamente irracional", dijo Adorni.

Sin embargo, sus sumas fueron imprecisas, ya que se trata de una cantidad de dinero en moneda local que se paga de forma anual, es decir, que ni siquiera estaría contemplado en el presupuesto porque en todo caso ya se habría pagado.

Adorni

En este mismo sentido, circuló una factura pagada en Nación Seguros, cuya suma anual exacta es de 2.733.611 pesos anuales. Esto quiere decir que la gestión anterior ya pagó ese monto en pesos y que el actual oficialismo ya no tiene que desembolsar.

La premisa primera: no gastarás

El vocero presidencial lo repite hasta el cansancio para seguir con la línea de gestión utilizada por Javier Milei: Los gobernadores y los ciudadanos no pueden gastar más plata de la que no tienen y, por lo tanto, deberán recurrir a sus propios recursos para salir adelante. "Entendemos que nuestra posición (de ajuste de gastos y déficit fiscal cero) es la misma que deben tomar las provincias, pero no podemos interferir en cuestiones que son de los gobernadores", insistió.

En este mismo sentido, le contestó a Axel Kicillof -quien está preocupado por la gestión que tiene en sus hombros por los próximos cuatro años- tras hablar de la posibilidad de emitir cuasimonedas y resaltó: "Hubo varios episodios históricos, lo más parecido fue lo del 2001, el Gobierno nacional emitió lo que se llamó cuasimoneda. La Provincia tiene la particularidad de que su banco puede emitir moneda".

Sin embargo, parece que los recursos no se distribuyen igual para todos ni la premisa rige de la misma manera para todos, ya que en el día de ayer, Javier Milei gastó recursos del Estado para trasladarse a Bahía Blanca junto a sus ministros Luis Petri y Patricia Bullrich en lo que sería un "acto de contención a la población", pero que solamente enfatizó que deberán salir solos con los recursos que tiene la provincia, sin poner un peso de más.