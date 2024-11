Casación confirma la sentencia para CFK: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal acaba de confirmar seis años de prisión para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Los cargos que se le imponen por la causa "Vialidad" son por "administración fraudulenta" de recursos para obras públicas.

Además, Casación confirmó las penas a seis años de prisión al ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y a Lázaro Báez. En esa misma línea, confirmaron que el daño ocasionado a través de las maniobras fueron de 85.000 millones de pesos en perjuicio del Estado.

Casación confirmó la sentencia para CFK

Es así como los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, que venían preparando la sentencia y la opinión pública para emitir la condena, se dieron con el gusto y transmitieron el fallo a través de una transmisión por YouTube.

Así las cosas, Cristina Kirchner, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, José Raúl Santibañez, Raúl Daruich, Lázaro Báez, Nelson Periotti, Raúl Pavesi y José López fueron condenados por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

Si bien los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que la ex presidenta sea condenada a 12 años de prisión así como también lo fuera Báez, la justicia decidió reducir esas penas a la mitad.

Entre las condenas confirmadas, además de la de CFK están varios ex funcionarios de Vialidad:

Juan Carlos Villafañe a 5 años de prisión

a 5 años de prisión Raúl Pavesi a 4 años y 6 meses de prisión

a 4 años y 6 meses de prisión José Santibáñez a 4 años de prisión

a 4 años de prisión Raúl Daruich a 3 años de prisión

En la misma sentencia, quedaron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, Héctor René Garro, el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala y Carlos Kirchner, ex secretario de Coordinación de Planificación.

A la lectura de la sentencia no acudió la ex presidenta. Su ausencia se debió a que dirigirá una reunión con más de 400 compañeras en la intendencia de Mariel Fernández en Moreno.

Se espera que desde allí realice declaraciones sobre cómo seguirá el camino de su conducción política en el Partido Justicialista donde ejerce como presidenta.

Reacciones a la condena para CFK