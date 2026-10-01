De los fiambres al escrache: quién es Gerardo Huesen, el libertario que se cruzó con Grabois

Algunos diputados se hacen conocidos por sus proyectos. Gerardo Huesen lo logró a fuerza de escándalos. El legislador tucumano de La Libertad Avanza fue protagonista este miércoles de un escandaloso cruce a los gritos con Juan Grabois en una comisión de Diputados que debatía la llamada Ley Malvinas, de defensa de la soberanía. Hubo insultos, provocaciones y casi una pelea a las piñas.

Pero para entender quién es Huesen hay que rebobinar: su historia tiene fiambres, gastroenteritis, certificados médicos y una comisaría sitiada en Tucumán. Es que la discusión se encendió en plena comisión, en el mismo día en que la Corte Suprema validaba la derogación de la Ley de Tierras.

Gerardo Huesen casi a las piñas con Juan Grabois

Grabois, ya de salida, disparó: "banda de ladrones" y "traidor". Huesen le respondió llamándolo "enano" y redobló: "Sos un cagón", mientras lo desafiaba a pelear. Los dos terminaron cara a cara, con una mesa de por medio, en una escena más digna de la salida de un boliche que del Congreso de la Nación.

Pero Huesen tiene antecedentes. En noviembre de 2024, la Cámara de Diputados tenía que tratar Ficha Limpia, un proyecto clave para el PRO. La sesión necesitaba quórum y cada diputado contaba. Huesen llegó con lo justo, y su explicación entró directo a la historia del bizarro parlamentario: " Tuve un problema de descompostura. He comido fiambres ".

Oscar Zago

El que lo expuso fue Oscar Zago, exoficialista y ya integrante del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo. En LN+ lo calificó de "vergüenza" y "caradura", y fue más allá: "Me voy muy traicionado por mucha gente, que la escuché durante cuatro años hacer campaña y hablar barbaridades de lo malo, de la casta, de todo. He visto cosas aberrantes. Hay un diputado que se filmó adentro, entregando a los compañeros que no estaban, porque estaban atrás de las cortinas. Esperando. Y algún vivo le dijo 'che entra ahora que falta mucho'. Entró un caradura, unos caraduras. Son basura".

Huesen salió a desmentirlo en el mismo canal. Juró y perjuró que dio quórum y que su llegada sobre la hora se debió a un problema de salud: "Yo estuve en enfermería, tuve gastroenteritis y vine rapídisimo y di quórum. Soy un diputado que está más que interesado, como todos los de La Libertad Avanza, en que Ficha Limpia salga. Hace tres días...".

[AHORA] "He comido fiambres": Gerardo Huesen, diputado de La Libertad Avanza, no llegó a dar quórum en el debate por la Ficha Limpia por una "descompostura", tras cenar embutidos.pic.twitter.com/KidS6WAk2Q https://t.co/coUhWK6guz — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 28, 2024

Cuando Luis Novaresio volvió a preguntarle por su estado, insistió con el dato gastronómico: "Tuve un problema de descompostura, he comido fiambres. Tengo acá el certificado inclusive, lo puedo mostrar".

También apuntó contra Zago, a quien vio dentro del recinto, según dijo, como el "inútil y gran mentiroso" que se "reía por algo". "Por algo lo sacaron del bloque", masculló y, en la misma línea siguió: "Estoy mal físicamente. Este es mi certificado, por eso me da vergüenza que el diputado Zago salga a decir en público que yo le doy vergüenza. Es un caradura, un cararrota".

Gerardo Huesen junto a Javier Milei

¿A qué hora entró? Ni él lo sabía con certeza. Dijo que fue cerca de las 10.20, pero que no tenía reloj: "Es relativo a qué hora entré o no. Es relativo. Yo di quórum. Entré a dar quórum porque soy el mayor interesado en que Ficha Limpia salga". Lo relativo terminó siendo el resultado: esa sesión de Ficha Limpia se cayó por falta de quórum .

El escrache en Graneros: refugiado en una comisaría

El último capítulo del universo Huesen se escribió el sábado 19 de septiembre de 2026 en Graneros, Tucumán. Ahí hay dos versiones.

Según la denuncia del diputado, él y su comitiva recorrían obras y la zona del Badén cuando un grupo que identificó como funcionarios municipales y militantes de la intendenta peronista Raquel Graneros les cortó el paso con motos y camionetas. Denunció amenazas de muerte, que se subieron a las cajas de sus vehículos y que golpearon a dos colaboradores. Contó que la comitiva tuvo que refugiarse en la comisaría local y que el grupo rodeó el edificio durante horas, hasta que llegó custodia para sacarlos.

La otra versión es la de vecinos y medios críticos del Gobierno, que hablaron de un escrache y un repudio popular espontáneo: los vecinos habrían increpado al diputado por el impacto del ajuste de Javier Milei . Un grupo de residentes incluso denunció al propio Huesen por presuntas amenazas.

La intendenta negó cualquier vínculo de su personal con el incidente, aseguró que en las filmaciones no vio agresiones físicas y acusó a La Libertad Avanza de buscar "rédito político".

Gerardo Huesen fue interceptado por vecinos y vecinas de Graneros

El conflicto escaló enseguida. El lunes 21 de septiembre, el legislador provincial José Macome, con el respaldo de una decena de opositores, presentó un proyecto para intervenir el municipio de Graneros. Lo fundamentó en una "grave crisis institucional", indicios de corrupción, hostigamiento político y quiebre de la convivencia democrática. Los opositores también denunciaron que está frenada una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra la intendenta, y el gobernador Osvaldo Jaldo pidió a la Justicia que investigue a fondo.

De la picada que lo dejó al borde de faltar a una votación clave al escrache en su provincia, y de ahí al "cagón" contra Grabois: Gerardo Huesen confirma que en el universo libertario lo bizarro nunca termina.