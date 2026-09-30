"Intentá cagarme y se pudre la momia": filtraron los chats de Maxi Ghione con el taxiboy

30 Septiembre de 2026 13:50
El escándalo de Maxi Ghione suma un capítulo explosivo. Después de la denuncia por amenazas y privación ilegítima de la libertad que hizo un trabajador sexual, salieron a la luz los chats entre el actor y el denunciante, y los mensajes no dejan mucho margen a la imaginación: "Intentá cagarme y se pudre la momia", le escribió.
Las conversaciones, que se conocieron después de su detención, muestran el tenso intercambio entre ambos y dan detalles del vínculo. En uno de los mensajes, Ghione le reclama por la plata: "Te di 130 mil pesos. Tengo la mejor, pero te di toda la plata que tenía. Intentá cagarme y se pudre la momia".
Y después le advierte: "No te metas conmigo porque yo no te hice nada. Es la última vez que te escucho. Cuando tenga plata, te escribiré y nos juntamos. Pero no te metas en mi vida".
Según fuentes policiales y judiciales, Ghione habría contratado al denunciante para un encuentro sexual y después lo habría retenido durante varias horas dentro de la casa. Siempre según la denuncia, el actor no solo se negó a pagarle, sino que además le apuntó con su arma. Según Revista Gente, el hecho ocurrió el 20 de septiembre y el hombre asegura que no pudo salir de la vivienda durante cinco horas.
El caso estalló este martes, cuando el actor fue aprehendido en su casa de Lehmann, en Santa Fe, y trasladado a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela. El allanamiento lo ordenó el fiscal Juan Manuel Puig, de la Fiscalía de Rafaela-Sunchales, y durante el procedimiento se secuestraron varias armas de fuego.
Ghione, recordado por su papel en Casi Ángeles, se había mudado a Lehmann a fines de 2024, donde abrió un restaurante. El abogado del actor salió a despegarlo de las acusaciones y aseguró ante los medios que hay una distancia abismal entre lo que realmente pasó y lo que dice la denuncia. El defensor, Juan Manuel Lovaiza, sostuvo que Maxi Ghione tiene los permisos correspondientes para las armas secuestradas.