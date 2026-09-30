"Intentá cagarme y se pudre la momia": filtraron los chats de Maxi Ghione con el taxiboy

El escándalo de Maxi Ghione suma un capítulo explosivo. Después de la denuncia por amenazas y privación ilegítima de la libertad que hizo un trabajador sexual, salieron a la luz los chats entre el actor y el denunciante, y los mensajes no dejan mucho margen a la imaginación: "Intentá cagarme y se pudre la momia", le escribió.

Las conversaciones, que se conocieron después de su detención, muestran el tenso intercambio entre ambos y dan detalles del vínculo. En uno de los mensajes, Ghione le reclama por la plata: "Te di 130 mil pesos. Tengo la mejor, pero te di toda la plata que tenía . Intentá cagarme y se pudre la momia".

Maxi Ghione

Y después le advierte: "No te metas conmigo porque yo no te hice nada. Es la última vez que te escucho. Cuando tenga plata, te escribiré y nos juntamos. Pero no te metas en mi vida".

Según fuentes policiales y judiciales, Ghione habría contratado al denunciante para un encuentro sexual y después lo habría retenido durante varias horas dentro de la casa. Siempre según la denuncia, el actor no solo se negó a pagarle, sino que además le apuntó con su arma. Según Revista Gente, el hecho ocurrió el 20 de septiembre y el hombre asegura que no pudo salir de la vivienda durante cinco horas.

Los chats de Maxi Ghione

El caso estalló este martes, cuando el actor fue aprehendido en su casa de Lehmann, en Santa Fe, y trasladado a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela. El allanamiento lo ordenó el fiscal Juan Manuel Puig, de la Fiscalía de Rafaela-Sunchales, y durante el procedimiento se secuestraron varias armas de fuego.

Ghione, recordado por su papel en Casi Ángeles, se había mudado a Lehmann a fines de 2024, donde abrió un restaurante. El abogado del actor salió a despegarlo de las acusaciones y aseguró ante los medios que hay una distancia abismal entre lo que realmente pasó y lo que dice la denuncia. El defensor, Juan Manuel Lovaiza, sostuvo que Maxi Ghione tiene los permisos correspondientes para las armas secuestradas.