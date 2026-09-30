Suspendieron el juicio contra Pity Álvarez: las pericias que definirán su futuro judicial

La situación judicial de Cristian "Pity" Álvarez volvió a cambiar de rumbo. Mientras permanece internado por orden de la Justicia, el juicio oral que enfrenta por el homicidio de un vecino en Villa Lugano quedó oficialmente suspendido y su continuidad dependerá ahora de una nueva evaluación sobre la salud mental del músico.

La novedad fue confirmada por su abogado defensor, Javier Baños, quien explicó que antes de avanzar con el debate será necesario determinar si el exlíder de Viejas Locas se encuentra actualmente en condiciones psíquicas de comprender el proceso judicial y afrontar las audiencias.

Pity Álvarez deberá permanecer internado de manera forzosa durante 90 días en una institución psiquiátrica.

La decisión llegó después de que la Justicia ordenara la internación forzosa de Álvarez durante 90 días en una institución de salud mental. La medida fue adoptada tras el episodio que protagonizó en el Hospital Tornú, donde intentó escapar mientras permanecía internado.

Ahora, el futuro inmediato de la causa quedó atado al resultado de una serie de estudios. Una junta interdisciplinaria integrada por psiquiatras, psicólogos y médicos legistas deberá examinar al artista y analizar tanto su capacidad cognitiva como emocional para entender el proceso penal que enfrenta.

Con esos informes sobre la mesa, será nuevamente el tribunal el que tenga la última palabra. Los jueces deberán resolver si existen condiciones para reanudar el juicio oral o si, por el contrario, corresponde mantenerlo suspendido ante una eventual incapacidad sobreviniente.

La Justicia ordenó la internación forzosa de Pity Álvarez durante 90 días

Aunque los primeros estudios podrían concretarse rápidamente, conocer una resolución definitiva demandaría mucho más tiempo. Según detalló Baños, la evaluación psicológica y psiquiátrica podría realizarse durante los próximos días, pero la elaboración de los informes y conclusiones finales podría extender considerablemente los plazos: "Las pericias psicológicas y psiquiátricas podrían realizarse en un plazo estimado de cinco días hábiles, aunque el proceso completo y la presentación de conclusiones finales podría demorarse y extenderse a un lapso de aproximadamente cuatro meses", explicó el letrado.

De esta manera, la causa entra en una nueva pausa y la continuidad del juicio dependerá directamente de lo que determinen los especialistas sobre el estado de salud mental del músico. Mientras se desarrollan las evaluaciones interdisciplinarias y se aguarda la presentación de los informes correspondientes, Pity Álvarez continuará alojado bajo la medida de internación cautelar, con las garantías y pautas de seguridad establecidas por la Justicia.