El empresario favorito de Milei cayó en su propia trampa: Varsavsky difundió una fake news del Presidente con Messi

El empresario Martín Varsavsky, fundador de Jazztel y uno de los más fervientes defensores del presidente Javier Milei en redes sociales, volvió a ser protagonista de una polémica. Esta vez, no por sus propuestas de "modernización" laboral o sus provocaciones contra los sindicatos, sino por difundir una burda "fake news" con el objetivo de enaltecer al mandatario libertario. Varsavsky publicó en su cuenta de X (ex Twitter) una imagen que mostraba a Milei junto a Lionel Messi, ambos vestidos de traje y levantando los pulgares, en el marco del America Business Forum (ABF) que se celebra desde el miércoles en Miami.

Martin Varsavsky publicó una foto de Milei y Messi.

Acompañó la foto con una frase cargada de ironía política: "Lionel Messi. Un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo... y la prueba viviente de que yo también puedo a veces felicitar zurdo". Pero la publicación le duró poco. En cuestión de minutos, los usuarios de la red social y las propias Notas de la Comunidad de X desmintieron el contenido, ya que se trató de una fake armada por los trolls libertarios. La aclaración fue contundente: "La foto original es de Milei junto a Elon Musk en 2024". La imagen había sido manipulada, reemplazando el rostro del empresario estadounidense por el del capitán de la Selección Argentina.

El intento de Varsavsky por ensalzar la figura presidencial terminó generando el efecto contrario: una ola de burlas y críticas. En redes, muchos internautas ironizaron con que su propio "troll center" merecía "un despido con causa sin indemnización", en alusión a las reformas laborales que él mismo promueve. No es la primera vez que el empresario se ve envuelto en polémicas por su defensa sin matices del proyecto libertario. A mediados de octubre, tras la difusión de un borrador de reforma laboral inspirado en el "modelo griego", Varsavsky debió salir a aclarar que la propuesta de extender la jornada a 13 horas diarias no era una imposición.

De hecho, aclaró que era "opcional y negociable". Según explicó, el plan permitiría a las empresas y empleados pactar jornadas extendidas hasta 60 horas semanales "para optimizar la productividad". El texto preliminar, que el Gobierno presenta como parte de una "modernización del trabajo", incluye además la eliminación de las indemnizaciones por despido, la creación de un fondo de cese laboral similar al de la UOCRA, la posibilidad de firmar contratos en cualquier moneda -incluso dólares- y la flexibilización de las vacaciones. Medidas que, según la Casa Rosada, buscan "reducir la informalidad y terminar con la industria del juicio".

La foto falsa de Milei y Messi

Sin embargo, la reacción sindical fue inmediata. Desde la CGT advirtieron que el proyecto supone "un retroceso en derechos laborales conquistados hace décadas". En redes sociales, la sola mención de la jornada de 13 horas desató un vendaval de críticas, con miles de usuarios calificando la propuesta como un intento de instaurar un "esclavismo moderno". Mientras Milei continúa impulsando su agenda de desregulación y ajuste, el rol de Varsavsky y otros "influencers libertarios" como @nosoypitti revela un fenómeno cada vez más visible: la utilización sistemática de las redes para construir un relato oficial basado en la propaganda digital y en la desinformación.