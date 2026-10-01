La Selección Argentina selló su renovación con una goleada y mucha juventud

En Córdoba y con un equipo repleto de ausencias, la Selección Argentina goleó a su par de Bolivia en el primero de los tres amistosos que culminarán con la despedida de Lionel Messi en el Monumental frente a Burkina Faso.

Respecto del juego no hay mucho para destacar, salvo algunos debuts y el legado que deja un equipo ganador. Liderado por Cuti Romero y con la prestancia de Dibu, Lisandro Martínez, Lautaro, Alexis y Julián Álvarez (que no pudo convertir para cortar su mala racha en el Atlético de Madrid), Argentina mostró recambio: Román Vega en el lateral izquierdo, Agustín Giay por el derecho, Gianluca Prestianni, Valentín Barco y Nico Paz en la creación salieron a jugar de entrada.

Con las ausencias esperables de Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y los suspendidos Thiago Almada, Nahuel Molina y Leandro Paredes (la AFA presentó un pedido ante FIFA para disminuir la exagerada sanción de 10 partidos afuera) más la espera por el crack que se despide y los que ya se retiraron (Di María, Otamendi) el juego de la selección era una incógnita, que se disolvió muy rápido.

argentina bolivia

A la talla internacional de Paz o Prestianni (el primero jugador del Real Madrid cedido en Como; el segundo brilla en Benfica) no había mucho por esperar: se sabía que los dos estaban a la altura. Del Colo Barco, lo mismo: fue al Mundial y fue comprado por el Chelsea. Giay, del Palmeiras, quedó afuera de la convocatoria mundialista por muy poco y porque el DT priorizó a los históricos Molina y Montiel. Román Vega fue una revelación: el lateral del Zenit ruso incluso llegó a posición de gol.

Tan amistoso fue el encuentro que hubo 8 cambios, entre los que destaca el primer gol del Flaco López con la celeste y blanca. Pero sobre todo que el propio Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez y Leonel Flores disputaron su primer partido con la camiseta de la Selección Argentina y se sumaron a la lista de debutantes durante el ciclo de Lionel Scaloni, que ya asciende a 70.

Román Vega

El pibe de Boca hace apenas un año jugaba en la Quinta división xeneize, y debutó en Primera hace apenas dos meses. Ingresó a los 35 minutos del segundo tiempo por Exequiel Palacios y en la primera que tocó tiró un caño, desbordó y facilitó el gol de José Manuel López. El pibe de 19 años tiene 17 partidos en Primera, y Scaloni lo elogió: ""Que hagan lo que hace en su club. Si no lo hiciera estaríamos preocupados. Tiene que hacerlo, porque lo hace muy bien. Hay que contenerlo, sé que en Boca, el Vasco (Arruabarrena) y el Mono Markic lo cuidan mucho. Es un talento que hay que cuidarlo, como a Franco (Mastantuono). Hay que cuidarlo para que den frutos, no podemos pedirle que lo hagan todos los partidos como hoy".

Los goles fueron casi una anécdota y los marcaron Lautaro Martínez, Nico Paz, Cuti Romero y el Flaco López. Pero la selección, sus hinchas y su DT pueden contar con una certeza: en tierra de cracks, hay recambio.

El DT también se refirió a los cinco debuts: "Para cualquier entrenador, hacer debutar a un jugador es algo ilusionante. Pero para un entrenador de una Selección es todavía aún más. Se nota en la cara de los chicos cuando van a entrar, todo lo que genera jugar con esta camiseta".