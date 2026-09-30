En el NY Times se ríen de Santiago Oría porque se enamoró de una IA

Linda, inteligente y libertaria. Tres factores que podrían enamorar a cualquier militante de las ideas pregonadas por el presidente Javier Milei. Y ese fue el caso del cineasta de las sombras, Santiago Oría, quien cayó subyugado ante los encantos de Lucía. Mientras la comunicadora violeta levantaba su perfil y su exposición, el funcionario iba incrementando su devoción. Incluso llegó a deslizar entre sus adláteres que había que darle más espacio en el armado de difusión de LLA. Pero, y siempre hay un pero, Lucía era (es) producto de la IA: sí, una creación de Inteligencia Artificial que le robó el corazón al robusto libertario.

"Es súper hermosa, tenemos que darle más visibilidad", dicen que dijo con las hormonas alborotadas. Esa es la historia que -con matices- cuenta más que sugiere nada menos que el New York Times, quien intenta dar cuenta de que Javier Milei busca convertir a la Argentina en un refugio para el desarrollo de inteligencia artificial sin regulación preventiva. Esa apuesta es el eje de una publicación del New York Times, que contrapone la posición del Presidente con los intentos de otros gobiernos por establecer límites a una tecnología cuyo avance genera expectativas económicas y preocupaciones por sus riesgos.

El fragmento del NY Times

El diario estadounidense presenta la propuesta libertaria como una política de no intervención. La discusión tiene un componente político: mientras Milei reivindica la libertad para desarrollar estas herramientas, la publicación señala que otros dirigentes e incluso ejecutivos tecnológicos reclaman controles para anticiparse a sus posibles consecuencias.

Para introducir esa tensión, el medio relata un episodio protagonizado por Santiago Oría, vinculado a la comunicación presidencial. Según la publicación, se interesó en los videos de Lucía Libertaria, una influencer que defendía al Gobierno en Instagram, y propuso darle mayor protagonismo antes de descubrir que era una creación de inteligencia artificial.

El New York Times vincula esa postura con su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según el discurso citado por la publicación, Milei reafirmó allí el compromiso argentino de no regular preventivamente la IA.

Lucía Libertaria, la IA que enamoró a Oría

El episodio de Lucía Libertaria le permite al diario llevar esa discusión a un terreno concreto: la comunicación política. Sus videos mostraban a una joven que exponía argumentos favorables al oficialismo con una apariencia y una capacidad expresiva que resultaron convincentes para Oría.

Según el relato, el asesor valoró su inteligencia, su belleza y su manera de comunicar. Su entusiasmo lo llevó a plantear que debía tener mayor protagonismo, sin haber advertido inicialmente que la persona que veía en pantalla no existía.

Cuando descubrió que se trataba de una creación artificial, perdió el interés. Sin embargo, de acuerdo con la publicación, no consideró preocupante el engaño y lo describió como algo inofensivo. El diario relaciona esa reacción con la mirada de no intervención que atribuye al Gobierno.

La historia de Lucía Libertaria muestra que un personaje generado con IA puede resultar convincente incluso para alguien dedicado a la comunicación política. El episodio plantea una pregunta concreta sobre las herramientas que tiene el público para reconocer el origen de los contenidos que consume.













