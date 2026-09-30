Juana Viale manifestó sus deseos de volver a ser mamá, aunque aseguró que "es más difícil tener un hijo hoy en día"

Juanita Viale revivió el debate del nido vacío al reconocer que volvería a ser mamá, luego de que algunos de sus hijos ya se hayan independizado. La conductora reconoció que la maternidad es algo que le encanta y la hace sentir la Mujer Maravilla, y además reveló que suele enterarse del sexo de ellos cuando nacen. Además, habló de las dificultades actuales en relación a la baja natalidad.

"Estoy vigente todavía para tener hijos", aseguró Viale, en la entrevista que brindó a Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido que sale por El Trece. "¿Tendrías un hijo más? ¿Volverías a tener un bebito tan chiquito?", preguntó sorprendido el conductor. "Re. Conozco la experiencia, he pasado por ella. Me encanta", señaló exultante.

La hija de Marcela Tinayre reveló que durante el embarazo se siente "Wonder Woman", lo que motivó a que Pergolini le consulte si le pasa lo mismo a las parejas que están con ella durante el proceso. "Hay varios para preguntar", bromeó. "Me siento re vital, me encanta. El posparto también me gusta. Me gusta la cosa con la criatura. En encanta el olor a bebé", agregó enseguida.

La actriz también condenó los rituales más modernos como los baby showers y las revelaciones de sexo que hacen algunas parejas actuales. "No seamos ridículos", rechazó. Al mismo tiempo, reveló que su forma de proceder es totalmente la contraria, ya que suele enterarse del sexo biológico de sus hijos al nacer "Ni siquiera pregunto", deslizó.

Juana Viale con sus hijos Ámbar, Silvestre y Alí.

La nieta de Mirtha Legrand se refirió a su realidad actual, con su hijo menor de 14 años, que ya tiene suficiente autonomía como uno de los factores para volver a maternar. También se refirió a lo que siente en relación al "nido vacío". "Nunca dejás de ser madre por más que se vayan a vivir solos. Nunca más vas a volver a dormir tranquila, por más que no vivan contigo", reflexionó. Además, se expresó sobre la baja natalidad de la actualidad y advirtió que "es más difícil" por la situación económica del país.

Viale tuvo a su hija Ámbar con el músico Juan de Benedictis en 2003. Luego, con el actor Gonzalo Valenzuela tuvieron a Silvestre en 2008 y a Alí en 2012. En el medio, en 2011, nació Ringo, quien lamentablemente falleció durante la cesárea de emergencia a la que debió someterse la conductora.