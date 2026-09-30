Otra vez contra el periodismo: Milei trato de "basura inmunda" a Maru Duffard por señalar la proscripción a CFK

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a tener un exabrupto contra la periodista Maru Duffard, a quien calificó de "basura inmunda" e "inmoral" luego de que pusiera en debate la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner a partir de su procesamiento judicial, tras los argumentos al respecto que le dio Máximo Kirchner en la entrevista que le realizó en Infobae. La conductora se había preguntado acerca del correcto funcionamiento democrático en relación al "montón de gente que la quiere votar y no va a poder".

Los insultos de Javier Milei en redes sociales a la periodista Maru Duffard.

"Basura corrupta inmunda. Periodista la basura tenía que ser", fue el último posteo que subió Milei a su cuenta de X (ex Twitter) en respuesta a un posteo del cineasta Santiago Oría que la acusaba a Duffard de querer "lavarle la cara a la familia más corrupta de Argentina". En el video en cuestión, la periodista le preguntaba al diputado nacional: "¿No es un delirio que no puedas llevar a tus hijos a Disney?".

Dos minutos antes, en otra publicación había soltado la mayor cantidad de insultos sobre la conductora de Infobae y ex productora y panelista de Jorge Lanata en Radio Mitre. "Para la basura inmunda Duffard, si es alguien que comulga con sus nefastas ideas de izquierda, robar está bien. Pasaron cerca de 2.000 años y aún hoy existen soretes que piden por Barrabás. Zurda inmunda de doble moral", acusó Milei.

Los insultos de Javier Milei en redes sociales a la periodista Maru Duffard.

El posteo también fue en respuesta a un retuit de Oría en relación al primer posteo del presidente contra Duffard. "Me parece que a veces no puteamos lo suficiente a los periodistas. Decirles que son basuras corruptas es poco", escribió el mandatario en un video de un tramo de la entrevista que le realizó a la conductora su colega Ernesto Tenembaum de Radio con Vos.

Había sido en ese intercambio entre periodistas que Duffard había instalado el debate alrededor de la proscripción y los argumentos de Máximo. "A mí me parece muy interesante una cosa que él dijo, que hay un montón de gente que la quiere votar y no va a poder, y eso es cierto. Entonces ahí me parece que como sociedad nos debemos un debate. Ahí hay una cosa para tener en cuenta de funcionamiento democrático", analizó la conductora.

Los insultos de Javier Milei en redes sociales a la periodista Maru Duffard.

Más adelante, en un descargo que hizo al aire de Infobae, Duffard negó la chance de que ella haga campaña para el kirchnerismo y recordó que, como parte del equipo de Periodismo Para Todos (PPT), se encargó de investigar la corrupción del gobierno de Fernández de Kirchner. "¿Dónde estaba Milei en 2015? Integrando los equipos del Banco Provincia, que lideraba Guillermo Francos, formando parte de uno de los grupos que asesoraba a Daniel Scioli para la continuidad del kirchnerismo", recordó.

Mientras que reveló que no estaba "dispuesta" a que ser narrada por Milei y Oría, Duffard reconoció que, más allá del ataque, el mandatario la hizo "sentir importante". "Gracias señor presidente por darme el lugar que merezco", bromeó. Para cerrar defendió su rol al señalar que cuando gobernaba el kirchnerismo la insultaban al igual que con el macrismo y, ahora, con los libertarios. "La coherencia para mí es importante", deslizó.

La gestión de La Libertad Avanza (LLA) y Milei no marcha "acorde al plan" como a sus funcionarios y seguidores les gusta afirmar. Al igual que si fuera un gráfico de barras que muestra una tendencia compartida entre dos indicadores, los insultos al periodismo por parte del presidente crecen de manera perpendicular al fracaso económico y político que desde hace meses lo acorrala con estadísticas negativas y una merma en su imagen constante.