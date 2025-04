De pedir la cabeza de Fernández en la CGT a señalarlos de oficialistas: la reacción del sindicalismo ante la "agachada" de la UTA

La complicidad habitual de la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con los gobiernos de turno, y en particular con el actual que encabeza el presidente Javier Milei, generó fuertes críticas contra los dirigentes del gremio por parte de trabajadores y otros referentes sindicales, luego de que esgrimieran como argumento para no adherirse al paro nacional de 36 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que no podían hacerlo por una conciliación obligatoria que tienen en pie ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.

"El paro es de los trabajadores de toda la Argentina, más allá de si son o no colectiveros". La frase de Héctor Daer, uno de los tres cotitulares de la CGT, dicha en la conferencia de prensa que brindaron en la sede de Azopardo el último lunes, fue sólo la punta de un ovillo que todavía no tenía la confirmación plena de lo que terminaría ocurriendo con la UTA y su secretario general, Roberto Fernández.

Ahora, que ya se manifestó el desconocimiento de la UTA a la decisión unánime de la central obrera, la situación cambió. Es que, por un lado, se encontraban quienes cuestionan de forma permanente a la conducción de ese gremio, mientras que por el otro, todavía quedaban algunas esperanzas de que recapaciten y no sean "carneros" a la medida nacional dispuesta para este jueves.

Roberto Fernández es el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

"Lo que no entiendo es cómo la CGT todavía no echó a Fernández", se preguntó Rubén "Pollo" Sobrero, el secretario general de la seccional Oeste del ferrocarril Sarmiento en la Unión Ferroviaria (UF). El dirigente combativo e integrante de Izquierda Socialista, uno de los cuatro partidos que integran el Frente de Izquierda - Unidad (FIT-U), no se guardó nada ante BigBang .

"Es una barbaridad que oculta que Fernández no quiere parar y por eso no paran. Cuando alguien como la UTA, que es de una importancia vital para un paro nacional, no para, es porque por algún lado lo está cobrando. Y no creo que sea por el lado de los trabajadores que quieren parar y ven que su gremio está del lado del Gobierno", señaló Sobrero.

En ese sentido también se expresó otra compañera del ferroviario, la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) en la capital provincial, Angélica Lagunas. "Que funcione el transporte hace que no se vea el paro contundente, como una acción directa de todos los trabajadores y trabajadoras", lamentó. "Los dirigentes de la UTA deben abandonar su pasividad y esta tregua con el Gobierno, y garantizar que todos los trabajadores estén cubiertos para estar presentes en la marcha de hoy de todas las acciones que se van a llevar adelante mañana por este paro nacional", reclamó en declaraciones a BigBang .

Rubén "El Pollo" Sobrero en BBN.

La excusa de la UTA alrededor de utilizar una conciliación obligatoria por otro conflicto en la zona del AMBA, para no parar en ninguna parte del país, fue el blanco de las mayores críticas y cuestionamientos de los dirigentes de otros gremios. Es que la situación que expuso la complicidad de Fernández con la actual gestión libertaria, no tiene razón de ser en el sentido de que no es una conciliación alrededor del mismo conflicto, sino otro nuevo que hasta fue votado en la central que está por arriba de ellos en términos de mando.

"Nos parece una vergüenza que haya gremios que no se adhieran al paro, con motivos administrativos que nada tienen que ver con lo que dice la ley, cuando la CGT votó por unanimidad esta medida porque sobran los motivos para llevarla adelante", rechazó ante BigBang el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Agustín Lecchi.

"Habla de la poca organicidad así como de la falta de solidaridad con el pueblo que está sufriendo", describió, para luego remarcar que "es muy importante este paro para oponerse al modelo económico, social y político de Milei, defender los salarios y los derechos, así como la seguidilla de movilizaciones, este miércoles junto a los jubilados y jubiladas y el 1° de mayo en el marco del Día del Trabajador".

Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional.

Quien intentó bajarle el precio a la no adhesión fue el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, quien en diálogo con BigBang insistió con la analogía que soltó en sus redes sociales acerca de que "no hay que pagar por el chancho más que lo que vale".

"Se exagera sobre el impacto de la adhesión o no. Si funcionan los colectivos van a circular vacíos porque todo el país va a estar paralizado. Nadie se cree el verso de la conciliación obligatoria", aseguró. "En principio es sólo para el AMBA, por lo que podrían haber parado en el resto del país. De todas maneras, una conciliación sectorial jamás puede condicionar una medida de fuerza convocada por las centrales", añadió.

Luego, en una tónica más cercana a la izquierda, el estatal reclamó que ya "es hora de que algunos sindicatos vuelvan a ser conducidos por trabajadores y no por empresarios disfrazados de sindicalistas", en una clara crítica contra la postura de Fernández en la UTA y las continuas colaboraciones con las patronales del sector.

Roberto "Beto" Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).

La misma crítica tuvo el secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Roberto "Beto" Pianelli, cuando cuestionó ante BigBang que la "conducción de la UTA encabezada por Fernández, más que una conducción sindical parece una conducción patronal".

Al metrodelegado, no le pareció "sorprendente" la definición de no parar que tomaron. "No me extraña la decisión de la UTA en relación a este paro porque es la conducta que viene planteando la conducción desde hace muchísimos años", cuestionó. "Lo hacen porque en algún momento se filtró la discusión que tuvo la CGT con Milei y la entrevista que tuvieron con el Gobierno, donde Fernández dijo que era 'mileista desde el primer momento'", agregó.