De reversa, Javu: se cayó la Ley Ómnibus, vuelve a comisiones y Milei estalló en las redes

Por pedido de La Libertad Avanza (LLA), ante la imposibilidad de aprobar los principales artículos de la ley ómnibus, la Cámara de Diputado regresó a la instancia de comisión a la Ley de Bases del presidente Javier Milei. Por esta situación, la aprobación en general que el gobierno logró la semana pasada quedó sin efecto.

Además, el dictamen de mayoría que firmó antes para llevar el proyecto al recinto fue descartado, es decir, que el tema queda exactamente como Milei lo envió al Congreso la primera vez, con más de 600 artículos.

La redacción original es la que se volverá a someter a discusión en el plenario de comisiones y sobre eso se deberán realizar nuevamente las modificaciones que se habían acordado.

Así lo establece el artículo 155 del reglamento la Cámara de Diputados, sobre la "consideración de un proyecto vuelto a comisión".

"Un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna", asegura el texto.

La respuesta de Milei ante la derrota legislativa

El presidente Javier Milei cuestionó a la oposición por no acompañar en el debate en particular en la ley ómnibus y aseguró que "la casta se puso en contra del cambio" votado en las urnas.

"La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar", resaltó Milei en su cuenta de la red social X.

Bombita: Javier Milei asumió la presidencia gracias a los votos que Mauricio Macri y Juntos por el Cambio le entregaron en bandeja para poder enfrentar a Sergio Massa en la segunda vuelta.

Momentos antes, la Oficina del Presidente había apuntado a los gobernadores por no cumplir con los acuerdos.

"Este martes, los gobernadores tomaron la decisión de destruir la 'Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos' artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina", enfatizó la Oficina.

En un comunicado, sostuvo que Milei "asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit", por lo que "no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor, frustren el futuro de todos los argentinos".

"Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para hoy traicionar a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come", enfatizó.