El 61 por ciento de los argentinos cree que la derrota de Trump perjudica a Milei

El 43 por ciento de los argentinos se prendió a la televisión para seguir el paso a paso de las elecciones de medio término en los Estados Unidos; el 54 por ciento dijo que se enteró de algo a la pasada y apenas el 3 por ciento adujo desconocer qué acontecía en la tierra de Donald Trump, que recibió tremendo revés legislativo de cara a lo que resta de su presidencia. Otro dato: del 97 por ciento que siguió la votación, al 68 por ciento le generó mucho interés.

El resultado de la encuesta realizada por la consultora QSocial da cuenta de cuánto impactó por estas tierras la elección en USA, donde el presunto amigo del presidente Javier Milei perdió catastróficamente frente a los demócratas, que pintaron el país del Norte de color azul en detrimento de las aspiraciones del Javo, entusiasta trumpista y "amigo personal" del anaranjado empresario devenido primer mandatario.

Encuesta sobre las elecciones en EEUU

Cuando se les consulta acerca de la imagen de Trump, para el 41 por ciento es positiva y para el 55 es negativa. Un dato saliente es que apenas al 3 por ciento de los consultados le resulta indiferente. Por supuesto, los guarismos positivos se multiplican entre los votantes libertarios. Para el 61 por ciento de quienes votaron a Milei Trump está bien visto, y para el 66 por ciento de los que eligieron a Patricia Bullrich sucede lo mismo. El 34 por ciento de quienes eligieron al Javo tiene una visión mala de Trump, y este número baja al 29 por ciento entre los electores de Pato. Por supuesto, entre los votantes de Sergio Massa, la imagen positiva de Trump es de 0 por ciento.

En una lectura de la realidad y analizando las posturas públicas de los principales referentes del gobierno, el 16 por ciento de los encuestado considera una buena noticia para la administración libertaria el resultado de las elecciones; el 25 por ciento no lo ve ni bien ni mal y el 58 por ciento cree que es definitivamente una mala noticia.

Encuesta sobre las elecciones en EEUU

En este ítem, el dato a destacar es que la sociedad separa dos cosas: seis de cada diez lo leen como un golpe al Gobierno, pero solo tres de cada diez como una mala noticia para el país.

El 53 por ciento cree que la alianza con Trump perjudicó más de lo que benefició a Argentina y pretende un cambio de rumbo; un 31 por ciento ve muchos más beneficios y 16 por ciento le resulta neutro. Por supuesto, acá también incide el voto en Argentina: para el votante de Massa, por ejemplo, el alineamiento con Estados Unidos resulta un 93 por ciento malo.

Más allá de que el 46 por ciento considera que esta derrota afecta las chances de reelección de Milei en estas tierras, el 61 por ciento considera un factor decisivo a la violencia empleada por el primer mandatario estadounidense y el 30 por ciento considera que fue un factor poco importante.

El dato saliente es que 6 de cada 10 argentinos deplora los modos violentos del máximo representante del gobierno.