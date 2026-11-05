No duermas: estas son las calles cortadas, zonas restringidas y autopistas gratis por la visita del papa León XIV

05 Noviembre de 2026 12:07
La llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, traerá importantes modificaciones en la circulación por la Ciudad de Buenos Aires. Como parte del operativo de seguridad y los preparativos para recibir al Sumo Pontífice, se implementarán cortes de calles, desvíos y restricciones vehiculares en Palermo y Recoleta, dos de los barrios más afectados por las medidas.
Aunque la visita papal comenzará oficialmente el domingo, las interrupciones en el tránsito arrancaron el miércoles 4 de noviembre y se extenderán, en algunos sectores, hasta el lunes 16. El despliegue contempla la instalación de estructuras, vallados, oficinas operativas y dispositivos de seguridad que modificarán la circulación habitual durante varios días.
La avenida Del Libertador será uno de los corredores con mayores complicaciones, debido a los cierres progresivos previstos en distintos tramos. Por su parte, en Recoleta se establecerá un perímetro de acceso restringido, con controles policiales y requisitos especiales para los vecinos que necesiten ingresar.
Cortes de calles en Palermo por la visita del papa León XIV
Las restricciones en Palermo comenzaron el miércoles 4 de noviembre y continuarán de manera escalonada hasta el lunes 16. El objetivo es facilitar el montaje de las instalaciones necesarias para el operativo y garantizar las condiciones de seguridad durante la estadía del Pontífice.
Miércoles 4 de noviembre
- Avenida Del Libertador: corte total entre avenida Sarmiento y avenida Intendente Bullrich, sin impedir el cruce por esta última. También permanecerá cerrado el tramo comprendido entre Colombia y Sarmiento.
- Sinclair y avenida Del Libertador: interrupción completa de la circulación.
- Godoy Cruz: cierre entre Juan Francisco Seguí y Del Libertador.
- Juan A. Buschiazzo: corte entre Juan Francisco Seguí y Del Libertador.
- Fray Justo Santa María de Oro y Del Libertador: interrupción total.
- Avenida Infanta Isabel: cierre entre Del Libertador y Freyre.
- Avenida Del Libertador: desde las 8, cierre del primer carril norte y sur entre Bullrich y Olleros para realizar tareas logísticas.
Jueves 5 de noviembre
- Avenida Del Libertador: corte total entre avenida Intendente Bullrich y Ortega y Gasset, aunque se mantendrá habilitado el cruce por esta última.
- Avenida Dorrego: interrupción entre Cerviño y Figueroa Alcorta, sin afectar la circulación sobre las avenidas que delimitan el tramo.
- Avenida Intendente Bullrich: cierre entre Cerviño y Del Libertador.
- Instalaciones logísticas: desde las 8 comenzará el montaje de oficinas, gazebos y baños químicos en diferentes puntos, incluidos los cruces de Teodoro García y Luis María Campos, y Bullrich y Santa Fe.
Viernes 6 de noviembre
- Avenida Del Libertador: corte total entre Ortega y Gasset y Olleros, sin impedir el tránsito por esta última.
- Ortega y Gasset: cierre entre Migueletes y Del Libertador.
- Pasaje San Benito de Palermo: interrupción entre Migueletes y Del Libertador.
- Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure y Gorostiaga: cortes en los tramos comprendidos entre Migueletes y Del Libertador.
- Olleros: cierre entre Del Libertador y Valentín Alsina.
- Federico Lacroze y Teodoro García: interrupciones entre Migueletes y Del Libertador.
A estas medidas se sumará la continuidad de los cortes totales y progresivos sobre avenida Del Libertador, entre Sucre y Salguero, hasta la madrugada del lunes 16 de noviembre.
Además, debido al cierre de avenida Sarmiento y Casares, se dispuso un contracarril de aproximadamente 200 metros sobre Figueroa Alcorta, desde Sarmiento hasta Casares. Esta modificación busca agilizar el desplazamiento de los vehículos que ingresan a la Ciudad desde la Autopista Lugones.
Recoleta tendrá circulación restringida
Otro de los sectores alcanzados por el operativo será Recoleta, donde desde el sábado 7 hasta el miércoles 11 de noviembre funcionará un perímetro de seguridad con circulación vehicular restringida.
La zona estará delimitada por cinco arterias principales:
- Avenida Del Libertador.
- Avenida Callao.
- Avenida Quintana.
- Calle Juncal.
- Avenida Cerrito.
Durante ese período, los vehículos no podrán circular libremente dentro del área establecida. El ingreso y la salida estarán sujetos a controles policiales, con puntos específicos habilitados para quienes cuenten con autorización.
Los accesos previstos serán los cruces de avenida Callao y Quintana, y Libertad y Quintana. En el caso de los residentes, deberán acreditar su domicilio para poder atravesar los controles. Para ello, tendrán que presentar el DNI con la dirección correspondiente y una placa identificatoria otorgada por el Gobierno porteño.
La credencial podrá retirarse en la Sede Comunal 2, ubicada en Vicente López 2050, desde el lunes 2 hasta el viernes 6 de noviembre, entre las 8 y las 16. También se dispuso otro punto de entrega en Rodríguez Peña y avenida Alvear, que funcionará de 16 a 20, de acuerdo con el cronograma informado.
Qué autopistas serán gratuitas
Con el objetivo de aliviar las complicaciones que generarán los cortes, el Gobierno de la Ciudad estableció que la Autopista Illia y el Paseo del Bajo podrán utilizarse sin pagar peaje para determinadas categorías de vehículos. El beneficio estará vigente desde el miércoles 4 de noviembre a las 22 hasta el miércoles 11 a las 14, aunque cada vía tendrá condiciones particulares.
En la Autopista Illia, la gratuidad alcanzará a motos, autos y camionetas. En cambio, por el Paseo del Bajo podrán circular sin abonar peaje los autos, las camionetas y los utilitarios, pero estará prohibido el ingreso de motocicletas y la velocidad máxima permitida será de 60 kilómetros por hora. Por su parte, los vehículos de tránsito pesado deberán continuar pagando las tarifas habituales en ambas autopistas.
A pesar de las restricciones para los vehículos, la circulación peatonal continuará habilitada por las veredas y los senderos internos de Plaza Holanda y Parque Tres de Febrero, siempre que se respeten los vallados y las indicaciones del personal de seguridad. Por otra parte, el estacionamiento estará prohibido en los carriles afectados de avenida Del Libertador y el ingreso a las cocheras particulares será supervisado por agentes de tránsito.
De esta manera, la visita del papa León XIV a Buenos Aires implicará cambios importantes para conductores, vecinos y comerciantes de Palermo y Recoleta. Por eso, se aconseja consultar los canales oficiales para conocer posibles actualizaciones del operativo, evitar las zonas restringidas y planificar los traslados con anticipación durante los días de mayor actividad.