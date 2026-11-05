No duermas: estas son las calles cortadas, zonas restringidas y autopistas gratis por la visita del papa León XIV

La llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, traerá importantes modificaciones en la circulación por la Ciudad de Buenos Aires. Como parte del operativo de seguridad y los preparativos para recibir al Sumo Pontífice, se implementarán cortes de calles, desvíos y restricciones vehiculares en Palermo y Recoleta, dos de los barrios más afectados por las medidas.

Aunque la visita papal comenzará oficialmente el domingo, las interrupciones en el tránsito arrancaron el miércoles 4 de noviembre y se extenderán, en algunos sectores, hasta el lunes 16. El despliegue contempla la instalación de estructuras, vallados, oficinas operativas y dispositivos de seguridad que modificarán la circulación habitual durante varios días.

El papa León XIV llega a la Argentina

La avenida Del Libertador será uno de los corredores con mayores complicaciones , debido a los cierres progresivos previstos en distintos tramos. Por su parte, en Recoleta se establecerá un perímetro de acceso restringido, con controles policiales y requisitos especiales para los vecinos que necesiten ingresar.

Cortes de calles en Palermo por la visita del papa León XIV

Las restricciones en Palermo comenzaron el miércoles 4 de noviembre y continuarán de manera escalonada hasta el lunes 16. El objetivo es facilitar el montaje de las instalaciones necesarias para el operativo y garantizar las condiciones de seguridad durante la estadía del Pontífice.

Miércoles 4 de noviembre

Avenida Del Libertador : corte total entre avenida Sarmiento y avenida Intendente Bullrich, sin impedir el cruce por esta última. También permanecerá cerrado el tramo comprendido entre Colombia y Sarmiento.

: corte total entre avenida Sarmiento y avenida Intendente Bullrich, sin impedir el cruce por esta última. También permanecerá cerrado el tramo comprendido entre Colombia y Sarmiento. Sinclair y avenida Del Libertador : interrupción completa de la circulación.

: interrupción completa de la circulación. Godoy Cruz : cierre entre Juan Francisco Seguí y Del Libertador.

: cierre entre Juan Francisco Seguí y Del Libertador. Juan A. Buschiazzo : corte entre Juan Francisco Seguí y Del Libertador.

: corte entre Juan Francisco Seguí y Del Libertador. Fray Justo Santa María de Oro y Del Libertador : interrupción total.

: interrupción total. Avenida Infanta Isabel : cierre entre Del Libertador y Freyre.

: cierre entre Del Libertador y Freyre. Avenida Del Libertador : desde las 8, cierre del primer carril norte y sur entre Bullrich y Olleros para realizar tareas logísticas.

El mapa detalla el perímetro con circulación restringida y los puntos de corte vehicular sobre la Avenida del Libertador

Jueves 5 de noviembre

Avenida Del Libertador : corte total entre avenida Intendente Bullrich y Ortega y Gasset, aunque se mantendrá habilitado el cruce por esta última.

: corte total entre avenida Intendente Bullrich y Ortega y Gasset, aunque se mantendrá habilitado el cruce por esta última. Avenida Dorrego : interrupción entre Cerviño y Figueroa Alcorta, sin afectar la circulación sobre las avenidas que delimitan el tramo.

: interrupción entre Cerviño y Figueroa Alcorta, sin afectar la circulación sobre las avenidas que delimitan el tramo. Avenida Intendente Bullrich : cierre entre Cerviño y Del Libertador.

: cierre entre Cerviño y Del Libertador. Instalaciones logísticas : desde las 8 comenzará el montaje de oficinas, gazebos y baños químicos en diferentes puntos, incluidos los cruces de Teodoro García y Luis María Campos, y Bullrich y Santa Fe.

Viernes 6 de noviembre

Avenida Del Libertador : corte total entre Ortega y Gasset y Olleros, sin impedir el tránsito por esta última.

: corte total entre Ortega y Gasset y Olleros, sin impedir el tránsito por esta última. Ortega y Gasset : cierre entre Migueletes y Del Libertador.

: cierre entre Migueletes y Del Libertador. Pasaje San Benito de Palermo : interrupción entre Migueletes y Del Libertador.

: interrupción entre Migueletes y Del Libertador. Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure y Gorostiaga : cortes en los tramos comprendidos entre Migueletes y Del Libertador.

: cortes en los tramos comprendidos entre Migueletes y Del Libertador. Olleros : cierre entre Del Libertador y Valentín Alsina.

: cierre entre Del Libertador y Valentín Alsina. Federico Lacroze y Teodoro García : interrupciones entre Migueletes y Del Libertador.

A estas medidas se sumará la continuidad de los cortes totales y progresivos sobre avenida Del Libertador, entre Sucre y Salguero, hasta la madrugada del lunes 16 de noviembre.

Además, debido al cierre de avenida Sarmiento y Casares, se dispuso un contracarril de aproximadamente 200 metros sobre Figueroa Alcorta, desde Sarmiento hasta Casares. Esta modificación busca agilizar el desplazamiento de los vehículos que ingresan a la Ciudad desde la Autopista Lugones.

Preparan un mega escenario para la visita del papa León XIV

Recoleta tendrá circulación restringida

Otro de los sectores alcanzados por el operativo será Recoleta, donde desde el sábado 7 hasta el miércoles 11 de noviembre funcionará un perímetro de seguridad con circulación vehicular restringida.

La zona estará delimitada por cinco arterias principales:

Avenida Del Libertador.

Avenida Callao.

Avenida Quintana.

Calle Juncal.

Avenida Cerrito.

Durante ese período, los vehículos no podrán circular libremente dentro del área establecida. El ingreso y la salida estarán sujetos a controles policiales, con puntos específicos habilitados para quienes cuenten con autorización.

Los accesos previstos serán los cruces de avenida Callao y Quintana, y Libertad y Quintana. En el caso de los residentes, deberán acreditar su domicilio para poder atravesar los controles. Para ello, tendrán que presentar el DNI con la dirección correspondiente y una placa identificatoria otorgada por el Gobierno porteño.

La credencial podrá retirarse en la Sede Comunal 2, ubicada en Vicente López 2050, desde el lunes 2 hasta el viernes 6 de noviembre, entre las 8 y las 16. También se dispuso otro punto de entrega en Rodríguez Peña y avenida Alvear, que funcionará de 16 a 20, de acuerdo con el cronograma informado.

Qué autopistas serán gratuitas

Con el objetivo de aliviar las complicaciones que generarán los cortes, el Gobierno de la Ciudad estableció que la Autopista Illia y el Paseo del Bajo podrán utilizarse sin pagar peaje para determinadas categorías de vehículos. El beneficio estará vigente desde el miércoles 4 de noviembre a las 22 hasta el miércoles 11 a las 14, aunque cada vía tendrá condiciones particulares.

En la Autopista Illia, la gratuidad alcanzará a motos, autos y camionetas. En cambio, por el Paseo del Bajo podrán circular sin abonar peaje los autos, las camionetas y los utilitarios, pero estará prohibido el ingreso de motocicletas y la velocidad máxima permitida será de 60 kilómetros por hora. Por su parte, los vehículos de tránsito pesado deberán continuar pagando las tarifas habituales en ambas autopistas.

Visita del Papa: liberan los peajes de la Illia y el Paseo del Bajo hasta el miércoles

A pesar de las restricciones para los vehículos, la circulación peatonal continuará habilitada por las veredas y los senderos internos de Plaza Holanda y Parque Tres de Febrero, siempre que se respeten los vallados y las indicaciones del personal de seguridad. Por otra parte, el estacionamiento estará prohibido en los carriles afectados de avenida Del Libertador y el ingreso a las cocheras particulares será supervisado por agentes de tránsito.

De esta manera, la visita del papa León XIV a Buenos Aires implicará cambios importantes para conductores, vecinos y comerciantes de Palermo y Recoleta. Por eso, se aconseja consultar los canales oficiales para conocer posibles actualizaciones del operativo, evitar las zonas restringidas y planificar los traslados con anticipación durante los días de mayor actividad.