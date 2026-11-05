Pampita y Martín Pepa en crisis: la tildaron de "insoportable" y filtraron el explosivo motivo de la ruptura

Cuando parecía que Pampita y Martín Pepa habían logrado dejar atrás las crisis amorosas y encontrarle la vuelta a su relación a distancia, una nueva bomba sacudió al mundo del espectáculo. Esta vez, la encargada de encender las alarmas fue Yanina Latorre, quien aseguró que la modelo y el polista estarían separados desde hace 15 días. Y, por si fuera poco, reveló algunos detalles bastante picantes sobre los motivos que habrían llevado a la pareja a ponerle punto final a su historia.

Fiel a su estilo, la conductora de SQP no anduvo con demasiadas vueltas y lanzó la primicia apenas comenzó el programa: "La señora Pampita, Carolina Ardohain, está separada. No te enojés. Hace 15 días que está separada". Una noticia que tomó por sorpresa, especialmente porque hasta el momento ninguno de los protagonistas había confirmado públicamente la ruptura.

Pampita y Martín Pepa se separaron

Según explicó Latorre, Martín Pepa regresó a la Argentina hace aproximadamente un mes, después de finalizar su temporada de polo. Sin embargo, lo que prometía ser un esperado reencuentro con su novia habría terminado de la peor manera.

Antes de soltar la información, Yanina se habría encargado de consultar con personas cercanas a ambos para asegurarse de que los rumores tuvieran sustento. Eso sí, hubo alguien a quien prefirió no llamar: la propia Pampita. "No quise hablar con Pampita porque me imaginé que se iba a enojar. Ahora va a estar enojada, así que si me querés escribir... Hablé con mucha gente allegada a los dos lados y todos me dicen que hace 15 días estarían separados", expresó, anticipándose a una posible reacción de la modelo.

Yanina Latorre contó detalles de la separación de Pampita

Pero la separación no sería lo único llamativo de esta historia. De acuerdo con la versión de la conductora, habría sido Pepa quien decidió terminar la relación, cansado de una dinámica que ya había provocado varios cortocircuitos entre ellos: "Él la habría dejado por la misma situación de las últimas crisis: la distancia, la intensidad de Pampita ", aseguró Latorre, dejando entrever que los problemas que habían logrado superar en otras oportunidades volvieron a aparecer.

Y aunque para el polista la decisión podría ser definitiva, Pampita todavía tendría esperanzas de una reconciliación. Al menos, eso fue lo que le transmitieron a Yanina desde el entorno de la pareja: "Me dicen que está triste y que ella no quiere que se sepa porque ella tiende a querer arreglarse, siente que no se acabó el amor. Es lo mismo de la última vez que ella lo convenció", reveló.

Pampita y Martín Pepa se separaron

De hecho, la modelo ya tenía varios planes en mente para disfrutar junto a su pareja durante los próximos meses. Entre ellos, unas vacaciones en Punta del Este, uno de sus destinos favoritos para pasar el verano: "Ella aspiraba a ir a Punta del Este con él, porque falta poco para las vacaciones, son dos meses", agregó la conductora, dando a entender que Carolina todavía imaginaba un futuro cercano junto al empresario.

Sin embargo, Yanina fue por más y compartió una de las versiones más filosas que le habrían llegado desde el círculo íntimo del polista. "El tema es de siempre: distancia, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa. Por no decir insoportable ", disparó sin filtro.

😱 OTRA VEZ: PAMPITA SE SEPARÓ DE MARTÍN PEPA Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre https://t.co/luZllpzIbb — América TV (@AmericaTV) November 4, 2026

Como si faltaran condimentos para esta novela, Pía Shaw aportó un dato que dejó todavía más dudas sobre el momento en el que se habría producido la ruptura. La periodista recordó que había conversado con Pampita hacía menos de un mes y que, por aquel entonces, la modelo se mostraba feliz por el regreso de su novio al país: "Hace menos de un mes charlamos con Carolina. Estuvimos en un evento solidario las dos juntas. Hablamos, yo le pregunté por Martín, me contó que él ya había terminado su temporada y que estaba muy contenta porque Martín estaba acá en la Argentina", detalló. La reacción de Latorre no tardó en llegar y, con su habitual ironía, hizo cuentas en vivo: "O sea que se voy a los diez días la dejó".

Pero Pía todavía tenía más información para compartir. Según recordó, Pampita no solo estaba entusiasmada con el regreso de Pepa, sino que incluso le había contado cómo pensaban organizar sus próximas vacaciones: "Carolina tenía todo planeado. Se iban a Miami y después a Punta del Este. Me contó todas sus vacaciones y me dice: 'por suerte, la llevamos muy bien'", rememoró la panelista.

Pampita y Martín Pepa mantienen el silencio

Lo cierto es que esta no sería la primera vez que atraviesan una crisis por las dificultades de sostener un romance a distancia. Durante 2025, después de varios meses de noviazgo, la pareja ya había decidido tomarse una pausa debido a las complicaciones que implicaba vivir entre Argentina y Estados Unidos, donde el polista desarrolla gran parte de sus compromisos profesionales. En aquella oportunidad, lograron superar las diferencias y apostar nuevamente al amor. Sin embargo, según la información que dio a conocer Yanina Latorre, la historia habría vuelto a tropezar con los mismos obstáculos.

Por ahora, Pampita y Martín Pepa mantienen el silencio, por lo que todavía resta saber si se trata de una nueva crisis pasajera, como las que ya consiguieron superar, o si esta vez la separación marcará el final definitivo de su relación.