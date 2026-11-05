Gastón Edul y Davo Xeneize le dieron un consejito a otros varones tras el ataque transodiante: "Sos un pelotudo"

No es habitual que un programa de fútbol, con una audiencia hecha en su mayoría de varones-cis-heterosexuales, se detenga a hablar de violencia de género. Por eso lo que pasó en Puerrul es noticia. Gastón Edul y Davo Xeneize, dos de las voces más escuchadas del periodismo deportivo, interrumpieron la charla futbolera para referirse al ataque a mujeres trans en los bosques de Palermo y sin mucha vuelta les hablaron a los otros varones.

Edul fue el que abrió el tema, consciente de a quién le hablaba: "Ustedes son de otros países, quizás no lo tengan muy presente lo que pasó, pero la verdad es que todo el mundo habló de eso, de una brutalidad que pasó en la Argentina, que no solamente repudiamos, sino que por lo menos en mi caso, y vos estás de acuerdo, decidimos hablar y ponerle voz en un programa en el que el 90% son hombres".

Gastón Edul y Davo Xeneize

Y se detuvo en la palabra que eligieron los agresores: "50 salvajes, inhumanos, mala gente que salió a cazar, porque el término que usaron, cazar a personas trans en la Argentina en pleno siglo XXI, en 2026, con lo grave inhumano que es eso". Para él, los comunicados no alcanzan: "Me parece que está bueno que lo hablemos, no alcanza que solamente se hable, lo haga un comunicado u otro, no, sino con Davo decidimos también 2 minutos decir esto".

Davo fue directo, con la bronca a flor de piel: "Es que si tenés dos dedos de frente y sabés que son 50 pelotudos irrecuperables que no tienen nada en la cabeza". Y, aunque no quiso ser señalado por tener una ideología política partidaria tomada, expresó: "Es la verdad, no pasa por ponerse de un lado o el otro, es sentido común. Es simplemente gente idiota".

Edul puso el foco en las víctimas y en la vulnerabilidad de un colectivo que sufre a diario: "Encima un colectivo tan golpeado y tan dañado como de los trans que tienen que luchar directamente por sobrevivir o tener su identidad día a día". Davo también marcó el detalle más cruel del ataque, el video subido como trofeo:"Lo grabaron que si no no era gracioso. Insólito".

Pero tal vez el momento más valioso de la charla fue cuando dejaron de hablar de los agresores y les hablaron a sus oyentes: "Si ustedes tienen un amigo hombre -porque acá hay muchos hombres- que hace algún comentario que le parece gracioso, que hace un chiste, díganle que es un pelotudo, hay que pararles el carro, picanteó Edul mientras que Davo tomó el guante y expresó: "Está bueno que le digan, ' Date cuenta que vos sos un pelotudo '".

Gastón Edul y Davo Xeneize

Ese es el núcleo del mensaje. La violencia de género y el transodio no empiezan con un palo ni con una golpiza: empiezan con el chiste en el grupo de WhatsApp, con el comentario que nadie corta, con la risa cómplice: "Que se lo digan porque si no no le va a parar el carro nadie. Que cada uno aporte su granito de arena de donde pueda para tratar de no normalizar esta salvajada. Hoy pasa en Argentina, puede pasar en cualquier lado", cerró Edul.

Ante situaciones de violencia por identidad de género u orientación sexual, la Línea 144 brinda asistencia gratuita las 24 horas.