Segunda ola de amenazas de bomba en Europa: una docena de aviones aterrizó de emergencia

Otra vez el miedo en el aire. Este jueves 5 de noviembre, una nueva ola de amenazas de bomba sacudió el espacio aéreo en Europa y obligó a aterrizar de emergencia al menos a una docena de aviones de pasajeros en distintos países, según la agencia EFE. No se encontraron explosivos y no hubo heridos ni daños, pero la repetición de los avisos encendió las alarmas en los aeropuertos del continente.

Lo que más preocupa es la frecuencia porque esta es la segunda ola en apenas tres días: el martes 3 de noviembre, siete vuelos ya habían recibido amenazas similares y, según EFE, en aquella ocasión las amenazas llegaron por correos electrónicos enviados a distintas instituciones. En cada caso, las autoridades activaron todos los protocolos: aviones escoltados, pasajeros evacuados y equipajes revisados con detectores de explosivos.

Amenazas de bomba en aeropuestos europeos

Los vuelos afectados este jueves fueron:

Bulgaria : tres aviones tuvieron que aterrizar en el país, según RTVE . Dos, que venían de Copenhague y Madrid, tocaron tierra en Sofía. Un tercero, procedente de Londres, fue desviado a Plovdiv.

: tres aviones tuvieron que aterrizar en el país, según . Dos, que venían de Copenhague y Madrid, tocaron tierra en Sofía. Un tercero, procedente de Londres, fue desviado a Plovdiv. Aer Lingus (Irlanda) : el vuelo EI402 entre Dublín y Roma fue desviado a la base aérea de Evreux, en Normandía, Francia. La aerolínea dijo que lo hizo "como medida de precaución de seguridad" y que reubicaría a los pasajeros.

: el vuelo EI402 entre Dublín y Roma fue desviado a la base aérea de Evreux, en Normandía, Francia. La aerolínea dijo que lo hizo "como medida de precaución de seguridad" y que reubicaría a los pasajeros. Finnair (Finlandia) : un vuelo Helsinki-Roma fue escoltado por la Fuerza Aérea italiana hasta el aeropuerto de la capital, donde aterrizó sin problemas

: un vuelo Helsinki-Roma fue escoltado por la Fuerza Aérea italiana hasta el aeropuerto de la capital, donde aterrizó sin problemas Jettime (vuelo para Finnair) : otro avión que había salido de Helsinki aterrizó en Viena.

: otro avión que había salido de Helsinki aterrizó en Viena. Wizz Air (Hungría) : un vuelo Milán-Varsovia también tuvo que aterrizar en Viena, según medios italianos.

: un vuelo Milán-Varsovia también tuvo que aterrizar en Viena, según medios italianos. LOT (Polonia) : un vuelo Varsovia-Bruselas aterrizó en su destino tras un aviso de seguridad, sin objetos sospechosos a bordo. Otro avión de la compañía, con destino a París, fue detenido camino a la pista y sus pasajeros pasaron a otra aeronave.

: un vuelo Varsovia-Bruselas aterrizó en su destino tras un aviso de seguridad, sin objetos sospechosos a bordo. Otro avión de la compañía, con destino a París, fue detenido camino a la pista y sus pasajeros pasaron a otra aeronave. República Checa: la Policía informó que cuatro aviones que iban a Praga recibieron amenazas. Aunque las consideró de credibilidad "baja", aplicó todos los protocolos.

La primera ola: Ryanair y Wizz Air

El pasado martes 3 de novimembre, los blancos habían sido sobre todo vuelos de Ryanair: dos que cubrían la ruta Lisboa-Dublín aterrizaron en Fiumicino, Roma, donde revisaron el avión, a los pasajeros y el equipaje hasta confirmar la falsa alarma. En España, un vuelo Manchester-Murcia fue inmovilizado en Murcia. Otro, de Dublín a Sofía, aterrizó con 185 pasajeros tras una alerta, igual que un avión de Wizz Air de Milán/Bérgamo a Sofía, con 176 personas a bordo.

Amenazas de bomba en aeropuestos europeos

Los episodios vienen de antes. El 2 de noviembre, un avión de Wizz Air de Londres a Sofía fue desviado a Budapest escoltado por un caza. Y el 18 de octubre, un vuelo de Austrian Airlines de Tel Aviv a Viena tuvo que aterrizar en Sofía por una alerta cuando sobrevolaba Rumania.

Aunque todas fueron falsas alarmas, el daño es real: vuelos desviados, cazas en el aire, horas de angustia para miles de pasajeros y un sistema de seguridad bajo presión. Por ahora, nadie se atribuyó las amenazas de bomba en Europa, y las autoridades intentan averiguar quién está detrás de los correos.